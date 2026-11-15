Ciało kobiety odnaleziono w niedzielę na terenie kompleksu leśnego w okolicach Darłowa. Tożsamość ofiary nie została jeszcze formalnie potwierdzona, jednak dotychczasowe ustalenia wskazują, że może chodzić o Emilię Koprowską, której zaginięcie zgłoszono na początku września.

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Ciało kobiety znalezione w okolicach Darłowa. Prokuratura o ustaleniach

– Oględziny odzieży i przedmiotów, które znaleziono przy zwłokach, pozwalają na stwierdzenie z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że jest to ciało zaginionej pani Emilii Koprowskiej – powiedziała prokurator.

Ciało znajdowało się na polu w pobliżu miejscowości Palczewice, w gminie Darłowo, ponad 150 metrów od jeziora Kopań. Na zwłoki natrafił rolnik, który wyszedł na spacer z psem. Mężczyzna zawiadomił policję.

Prokuratura poinformowała, że ciało znajdowało się w stanie zaawansowanego rozkładu. Osoba, która je odnalazła, miała przekazać, że kilka tygodni wcześniej wykonywała w tym rejonie prace polowe i wówczas nie zauważyła zwłok.

Emilia Koprowska mogła umrzeć wskutek powieszenia. Potrzebna sekcja zwłok

Podczas briefingu prok. Ewa Dziadczyk przedstawiła również wstępne ustalenia dotyczące okoliczności śmierci kobiety. Jak przekazał Onet, oględziny wskazują, że mogło dojść do powieszenia. Nie oznacza to jednak, że śledczy ustalili już ostateczną przyczynę zgonu.

– Na ten moment wszystko wskazuje na to, że śmierć nastąpiła wskutek powieszenia – poinformowała przedstawicielka prokuratury. Jak dodała, dopiero sekcja zwłok pozwoli ustalić, co faktycznie doprowadziło do śmierci kobiety.

Termin przeprowadzenia sekcji miał zostać ustalony w poniedziałek. O tym, czy konieczne będzie dodatkowe badanie DNA w celu potwierdzenia tożsamości ofiary, zdecyduje patomorfolog.

Śledczy nie wiedzą również, czy miejsce odnalezienia zwłok jest jednocześnie miejscem, w którym nastąpił zgon. Prokuratura zwraca uwagę, że ciało znaleziono w odległości niecałych 4 km od miejsca wcześniejszego odnalezienia plecaka należącego do 37-latki.





Prokuratura bada udział osób trzecich. Co wiadomo o mężu zaginionej?

Jednym z najważniejszych elementów postępowania pozostaje ustalenie, czy do śmierci kobiety mogły przyczynić się inne osoby. Prokuratura podkreśla, że na obecnym etapie rozpatrywane są różne możliwości.

– Jeśli nikt się do tego zgonu nie przyczynił, to nie mamy tutaj przestępstwa. Jeżeli do tego doszło wskutek udziału osób trzecich, to będziemy ustalać, kto się do tego przyczynił – wyjaśniła prok. Dziadczyk, cytowana przez Onet.

PAP przekazała informacje o dotychczasowych czynnościach policji dotyczących męża Emilii Koprowskiej. Mężczyzna został przesłuchany w charakterze świadka. Miał potwierdzić, że między małżonkami doszło do kłótni podczas festiwalu techno w Darłowie, a jego końcową część spędzali osobno.

Przyznał również, że uszkodził samochód żony, między innymi odkręcając w nim koła. Zaprzeczył jednak, by miał jakikolwiek związek z jej zaginięciem. Został także poddany badaniu wariografem, którego wynik nie jest jeszcze znany. Mężczyźnie nie przedstawiono zarzutów.

Zaginięcie Emilii Koprowskiej. Kobieta zniknęła podczas festiwalu techno

37-letnia Emilia Koprowska z Koszalina zaginęła 30 sierpnia, gdy przebywała z mężem w Darłowie na festiwalu muzyki techno „ZEN Wydm”, organizowanym na plaży. Według informacji przedstawionych przez Onet między małżonkami doszło do sprzeczki. Mężczyzna miał uszkodzić samochód kobiety, uniemożliwiając jej powrót do domu.

Po kłótni Emilia była widywana w różnych częściach Darłowa. Część jej przemieszczania się zarejestrowały kamery monitoringu. Zaginięcie zgłoszono policji 1 września, dwa dni po ostatnim znanym pobycie kobiety na festiwalu.

Poszukiwania prowadzili policjanci, a 2 września opublikowano apel o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu 37-latki. W połowie września na wydmach odnaleziono jej telefon. Około tygodnia później na pobliskim polu znaleziono plecak, w którym znajdowały się między innymi klucze do domu i samochodu.

23 września Prokuratura Okręgowa w Koszalinie wszczęła śledztwo dotyczące zaginięcia Emilii Koprowskiej.

Osoby przeżywające trudności i myślące o odebraniu sobie życia lub chcące pomóc osobie zagrożonej samobójstwem mogą skorzystać z całodobowych, bezpłatnych telefonów pomocowych: 800-70-22-22 - Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym (całodobowo), 116-123 - Telefon Wsparcia Emocjonalnego dla Dorosłych (całodobowo), 116-111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (całodobowo, dostępny również czat online na stronie 116111.pl), 800-12-12-12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (całodobowo), 800-100-100 - Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci (wsparcie m.in. dla dorosłych zaniepokojonych sytuacją dziecka), 112 - numer alarmowy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia.