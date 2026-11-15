Więcej to wszystko mówi jednak o stanie ducha, panującego w europejskiej polityce, niż o nowym porządku świata. Żarty Jareda Kushnera z Europy podczas spotkania w Abu Zabi: „Z kim konkretnie mielibyśmy rozmawiać?”; czy szefa rosyjskiej delegacji: „Nie wiem, co oni w ogóle tutaj robią?” – pokazują skalę dewastacji pozycji europejskiej w świecie, do której doprowadzili tacy partacze, jak Emmanuel Macron czy Angela Merkel. Ale że nowa Jałta?

Dziś nic nie przypomina sytuacji z Jałty