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Marek A. Cichocki: Nie czeka nas żadna Jałta 2.0. Dziś nic nie przypomina tamtej sytuacji

Europa już od jakiejś dekady staje się kontynentem, który woli żyć lękiem przed nieuchronną katastrofą niż nadzieją. Nie dziwi więc wcale, że zapowiedź rychłego spotkania Donalda Trumpa, Władimira Putina i Xi Jinpinga już została okrzyknięta Jałtą 2.0. Znów więc, jak w 1945 r., o losach świata, a przede wszystkim Europy, miałaby przesądzić gromadka despotycznych przywódców.

Publikacja: 15.11.2026 16:19

Rozmowy pokojowe między Rosją, Ukrainą i USA w Abu Zabi

Rozmowy pokojowe między Rosją, Ukrainą i USA w Abu Zabi

Foto: Reuters

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Marek A. Cichocki

Więcej to wszystko mówi jednak o stanie ducha, panującego w europejskiej polityce, niż o nowym porządku świata. Żarty Jareda Kushnera z Europy podczas spotkania w Abu Zabi: „Z kim konkretnie mielibyśmy rozmawiać?”; czy szefa rosyjskiej delegacji: „Nie wiem, co oni w ogóle tutaj robią?” – pokazują skalę dewastacji pozycji europejskiej w świecie, do której doprowadzili tacy partacze, jak Emmanuel Macron czy Angela Merkel. Ale że nowa Jałta?

Dziś nic nie przypomina sytuacji z Jałty

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