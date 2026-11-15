Podczas poszukiwań Rona Arada izraelski wywiad miał porwać byłego wiceministra sprawiedliwości Iranu, którego następnie miał przesłuchiwać, zabić, a ciało wrzucić do morza – wynika ze śledztwa dziennikarskiego, którego wyniki upublicznił „New York Times”. Mosad miał porwać Alego Rezę Asgariego w Turcji, przesłuchiwać go przez wiele tygodni i zabić, gdy nie udało się zdobyć od niego pożądanych informacji.

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Izrael porwał wiceministra obrony Iranu podczas śledztwa ws. Rona Arada. Ali Reza Asgari nie żyje

Izraelski wywiad prowadzi śledztwo w sprawie zaginięcia nawigatora izraelskich sił powietrznych Rona Arada, o którym informacje próbowano wyciągnąć od Asgariego. Jak donosi NYT, ciało zabitego po przesłuchaniu irańskiego polityka zostało wrzucone do Morza Czarnego.

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Śledztwo oparte było na rozmowach przeprowadzonych z dziesiątkami urzędników z Izraela, Iranu i USA, a także z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w poszukiwania Arada. Z relacji jednego z wysokich rangą amerykańskich urzędników wynika, że Asgari miał być przesłuchiwany na pokładzie statku, skąd jego ciało wrzucono do Morza Czarnego. Z kolei żona Asgariego przekazała NYT, że jej mąż zniknął w jednym ze stambulskich hoteli w grudniu 2006 roku.

Asgari był generałem Sił Ghods, elitarnego ramienia Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, specjalizującego się w wywiadzie wojskowym i prowadzeniu wojny niekonwencjonalnej.

Ron Arad. Oficer z Izraela, który zaginął w latach 80. XX wieku

Ron Arad był oficerem i nawigatorem bojowym izraelskich sił powietrznych, który zaginął w październiku 1986 roku podczas misji w Libanie. Dotychczasowe śledztwa wskazują, że mógł być porwany przez libańską milicję Amal, a następnie przekazany Hezbollahowi.

Tymczasem według doniesień NYT, Asgari pełniąc funkcję generała Sił Ghods miał skontaktować się z wysokimi władzami Hezbollahu i pojawić się w Libanie krótko po tym, jak zaginął Ron Arad.