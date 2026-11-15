Politycy Nowej Lewicy podczas spotkania we Wrocławiu przestrzegali przed rosnącymi wpływami radykalnej prawicy. W swoich wystąpieniach krytykowali działania polityków prawicowych, zarzucając im zagrożenie dla europejskich wartości, praw pracowniczych i praw kobiet. Wydarzenie odbyło się pod hasłem „ANI KROKU WSTECZ! Progresywna mobilizacja w Polsce i Europie”.

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Spotkanie Nowej Lewicy we Wrocławiu. „Zaraza radykalnej prawicy”

W niedzielę we Wrocławskim Centrum Kongresowym odbyło się międzynarodowe spotkanie z udziałem przedstawicieli polskiej i europejskiej lewicy. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Partię Europejskich Socjalistów (PES) w ramach projektu „Lewica Dowozi”, którego częścią są spotkania liderów ugrupowania z mieszkańcami poszczególnych województw.

Wiceprzewodniczący PES i europoseł Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek swoje wystąpienie skierował przede wszystkim do młodych wyborców. Przyznał, że niepokoi go możliwość utraty osiągnięć, które jego formacja wypracowała w obszarze równości płci i praw pracowniczych. Jak stwierdził, mogą one „zatonąć pod brunatną falą”.

– Jestem wściekły, bo kiedy chodzę korytarzami Parlamentu Europejskiego, widzę, jak ta epidemia, jak ta zaraza radykalnej prawicy zatacza coraz większe kręgi – powiedział Śmiszek.

Europoseł skrytykował również liderów demokratycznego świata, którzy – w jego ocenie – zamiast przeciwstawiać się skrajnej prawicy, zaczynają szukać z nią porozumienia. Zarzucił im, że zamiast stanowczej reakcji wybierają wobec niej pobłażliwość.

Krzysztof Śmiszek apelował do młodych. „Prawica na końcu zawsze was zdradzi”

Śmiszek przywołał także ostatnie głosowania w Parlamencie Europejskim. Jednym z przykładów był raport dotyczący programu Erasmus, przeciwko któremu – jak wskazał europoseł – głosowali politycy prawicy.

– I to jest właśnie wizja młodych przez prawicę. Dla „konfiarskiego” zarządu są studia na najlepszych uniwersytetach w Europie, a dla was jest codzienna harówa na minimalnej krajowej – mówił do uczestników spotkania.

Poruszył również temat bezpłatnych staży. Przypomniał, że przedstawiciele lewicy poparli rozwiązania zakładające wynagrodzenie dla stażystów oraz objęcie ich ochroną socjalną. Według europosła politycy prawicy sprzeciwili się tym propozycjom, mimo że deklarują troskę o młode pokolenie.

Śmiszek przekonywał, że takie decyzje powinny być dla młodych wyborców sygnałem, jakie interesy reprezentują poszczególne ugrupowania. Zarzucił prawicy traktowanie młodych ludzi jako darmowej siły roboczej, z której korzystają inni.

– Młodzi, chrzańcie prawicę. Idźcie za głosem swojego portfela. Idźcie za głosem swojej kieszeni. Idźcie za głosem swoich ekonomicznych interesów. Prawica na końcu zawsze was zdradzi – zaapelował europoseł.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk krytykowała polityków prawicy

Podobne stanowisko wobec prawicowych ugrupowań przedstawiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Wyjaśniła, że hasło wrocławskiego spotkania ma być wezwaniem do sprzeciwu wobec osób, które – zdaniem lewicy – zagrażają demokracji i solidarności społecznej.

– Na drodze do tej lepszej, bezpiecznej przyszłości co rusz staje jakiś kolejny prawicowy polityk-fanatyk – oceniła ministra.

Wśród polityków, których wymieniła, znaleźli się Grzegorz Braun, Sławomir Mentzen i prezydent Karol Nawrocki. Dziemianowicz-Bąk zarzuciła Braunowi posługiwanie się prorosyjską propagandą i faszyzującymi hasłami, Mentzenowi krytykowanie polskich policjantek, a Nawrockiemu zawetowanie przepisów dotyczących ochrony dzieci w internecie.

Minister przedstawiła również postulaty gospodarcze Nowej Lewicy. Wskazała na potrzebę wprowadzenia sprawiedliwych i progresywnych podatków, opodatkowania największych firm cyfrowych oraz podatku od nadmiernych zysków.

Jednocześnie skrytykowała rozwiązania i działania, które – w jej ocenie – pozwalają najzamożniejszym unikać obciążeń podatkowych. W tym kontekście wymieniła fundacje rodzinne, zarabianie na kryptowalutach oraz lobbing na rzecz wielkich korporacji.

Magdalena Biejat o prawach kobiet. „Nie chcą nas w służbach”

Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat skoncentrowała swoje wystąpienie na prawach kobiet i ich obecności w służbach mundurowych. Jak stwierdziła, kobiety stały się w ostatnim czasie przedmiotem szczególnego zainteresowania polityków prawicy.

Odniosła się do wypowiedzi Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka dotyczących służby kobiet w policji i wojsku. Biejat podkreśliła, że kobiety stanowią istotną część tych formacji i wykonują swoje obowiązki na równi z mężczyznami.

– Jest nas w wojsku niemal 17 proc., w służbie w policji 20 proc. pracuje dokładnie tak samo jak mężczyźni i niczego tam nie brakuje. Ja, jako kobieta i jako wicemarszałkini, chcę powiedzieć, że jestem z was dumna i czuję się przy was bezpieczna – powiedziała.

Polityczka zarzuciła również prawicy, że z jednej strony straszy obywateli muzułmanami i prawem szariatu, a z drugiej sama chce ograniczać prawa kobiet. Jej zdaniem postulaty części prawicowych polityków zmierzałyby do sprowadzenia kobiet do roli osób zajmujących się wyłącznie prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci.

– Zabrać nam nasze prawa, zamknąć w domach, sprowadzić do ciągłego rodzenia dzieci i służenia panu mężowi. Ta prawda jest taka, że ich wartości i ich program są sprzeczne z naszą kulturą – stwierdziła Biejat.

„Lewica Dowozi” w kolejnych województwach

Wrocławskie wydarzenie zorganizowane przez Partię Europejskich Socjalistów odbyło się w ramach projektu „Lewica Dowozi”. Inicjatywa zakłada spotkania liderów ugrupowania z mieszkańcami poszczególnych regionów kraju.

Dzień wcześniej, w sobotę, przedstawiciele Nowej Lewicy spotkali się z mieszkańcami Opola.