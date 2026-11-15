Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w niedzielę we wpisie na Facebooku, że tylko w ciągu ostatniego tygodnia Rosja przeprowadziła ataki z użyciem ponad 2300 dronów uderzeniowych, 1590 bomb lotniczych i 15 pocisków różnego typu.

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„To brutalne ataki, którym trudno przeciwdziałać. W nocy i w godzinach porannych Rosjanie uderzali w infrastrukturę energetyczną w Zaporożu oraz obwodach sumskim, odeskim, żytomierskim i kirowohradzkim. Celem ataków była również infrastruktura kolejowa w obwodach dniepropietrowskim, charkowskim i zaporoskim. Rosja zaatakowała także obwody doniecki i kijowski” – wyliczył Zełenski.

Według przekazanych przez niego informacji w rosyjskich atakach rannych zostało 16 osób.

Zełenski: Drony przechwytujące tracą łączność i nie są w stanie dogonić rosyjskich Shahedów

Zełenski zwrócił uwagę, że do atakowania podstacji energetycznych wykorzystywane są drony Shahed napędzane silnikami odrzutowymi. W jego ocenie skuteczność części tych uderzeń wynika z ograniczeń prędkości działania terminali Starshield, obowiązujących wzdłuż linii frontu oraz na terenach okupowanych przez Rosję. „Ukraińskie drony przechwytujące tracą łączność z operatorami przy prędkości 161 kilometrów na godzinę i po prostu nie są w stanie dogonić rosyjskich Shahedów” – wskazał Zełenski.

Prezydent stwierdził, że Ukraina liczy na zniesienie tych ograniczeń. „Od tego zależy ochrona ludzkiego życia oraz ukraińskiej energetyki przed zimą. Zespoły Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony i Biura Prezydenta otrzymały polecenie, aby ściśle współpracować ze stroną amerykańską i firmą SpaceX” – podkreślił Zełenski. „Ważne jest, aby stanąć po właściwej stronie historii” – dodał.

Jak informowała wcześniej agencja Ukrinform, ukraińska obrona przeciwlotnicza zneutralizowała 106 bezzałogowych statków powietrznych, którymi rosyjska armia zaatakowała Ukrainę w nocy z 14 na 15 listopada.

W piątek Zełenski oświadczył, że SpaceX tłumaczy ograniczenia w działaniu systemu Starshield „przyczynami technicznymi”, zauważył jednak, że strona ukraińska odnotowuje te ograniczenia już piąty dzień. Jego zdaniem to niepokojąca sytuacja, która może mieć podłoże polityczne i świadczyć o częściowym nieuznawaniu okupowanych terytoriów za część Ukrainy. Firma SpaceX zaprzeczyła, jakoby wprowadziła nowe ograniczenia lub dokonała jakichkolwiek zmian w funkcjonowaniu swoich systemów łączności satelitarnej.

Nie jest to pierwszy taki przypadek w ostatnich tygodniach. W połowie października ukraińscy urzędnicy informowali, że SpaceX nagle ograniczył prędkość działania systemów Starlink i ich wojskowej wersji Starshield do około 160 km/h.