O abordażu poinformowała w niedzielę 15 listopada szefowa europejskiej dyplomacji Kaja Kallas na portalu społecznościowym X. Stwierdziła, że ​​statek prawdopodobnie należy do rosyjskiej floty cieni. W operacji uczestniczyli oprócz unijnych komandosów również załogi włoskiego statku Thaon di Revel i greckiej jednostki oraz polski samolot patrolowy.

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Bandera Kamerunu to bandera Rosji

Tankowiec został zatrzymany z powodu podejrzeń co do jego „narodowości”. Płynął z Beninu do Stambułu pod banderą Kamerunu i podlega sankcjom UE. Okazało się, że bandera Kamerunu jest fałszywa.

„Podczas inspekcji, przeprowadzonej zgodnie z artykułem 110 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, ustalono, że statek MV MIDAG pływał pod fałszywą banderą – napisała dyplomatka.

Inspekcję przeprowadzono w ramach misji morskiej Unii Europejskiej IRINI. Moskwa nie potwierdziła tożsamości kontrolowanego statku.

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W ramach misji IRINI UE rozszerzyła uprawnienia swoich okrętów o możliwość inspekcji jednostek, które Bruksela łączy z rosyjską „flotą cieni”. Wcześniej tego lata Kaja Kallas ogłosiła, że ​​kraje UE uzyskały zezwolenie na zatrzymywanie zagranicznych tankowców na Morzu Śródziemnym w celu przeprowadzenia inspekcji. Zapowiedziała „zintensyfikowanie walki z rosyjską flotą cieni”.

Pod koniec sierpnia Kallas poinformowała o abordażu tankowca MV SUN na Morzu Śródziemnym, „podejrzewanego o pływanie pod fałszywą banderą z naruszeniem międzynarodowego prawa morskiego”. Był to szósty statek, który siły UE skontrolowały w ostatnich miesiącach pod kątem ewentualnego powiązania z flotą cieni.

Jak informuje „RBK”, rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych skarży się na „nadużycia UE w operacji IRINI”. Według rosyjskiego reżimu „ rezultacie misja stała się narzędziem zastraszania przewoźników komercyjnych i ograniczania swobody żeglugi”. Według Kremla, który od pięciu lat zabija, grabi i niszczy w kraju sąsiada, Bruksela „otwarcie nadużywa tej operacji, naruszając wolności zapisane w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 roku”.

Putin ze swojej strony ostrzegł, że podejmie działania odwetowe wobec tych, którzy „zagrażają rosyjskim statkom, w tym tym, które Zachód klasyfikuje jako część floty cieni”.

W niedzielnym wpisie Kaja Kallas zapowiedziała na poniedziałek 16 listopada nowe unijne sankcje wobec Rosji.