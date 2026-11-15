Tankowiec z Beninu do Stambułu pływał pod fałszywą banderą Kamerunu. Siły UE weszły na pokład
O abordażu poinformowała w niedzielę 15 listopada szefowa europejskiej dyplomacji Kaja Kallas na portalu społecznościowym X. Stwierdziła, że statek prawdopodobnie należy do rosyjskiej floty cieni. W operacji uczestniczyli oprócz unijnych komandosów również załogi włoskiego statku Thaon di Revel i greckiej jednostki oraz polski samolot patrolowy.
Tankowiec został zatrzymany z powodu podejrzeń co do jego „narodowości”. Płynął z Beninu do Stambułu pod banderą Kamerunu i podlega sankcjom UE. Okazało się, że bandera Kamerunu jest fałszywa.
„Podczas inspekcji, przeprowadzonej zgodnie z artykułem 110 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, ustalono, że statek MV MIDAG pływał pod fałszywą banderą – napisała dyplomatka.
Inspekcję przeprowadzono w ramach misji morskiej Unii Europejskiej IRINI. Moskwa nie potwierdziła tożsamości kontrolowanego statku.
W ramach misji IRINI UE rozszerzyła uprawnienia swoich okrętów o możliwość inspekcji jednostek, które Bruksela łączy z rosyjską „flotą cieni”. Wcześniej tego lata Kaja Kallas ogłosiła, że kraje UE uzyskały zezwolenie na zatrzymywanie zagranicznych tankowców na Morzu Śródziemnym w celu przeprowadzenia inspekcji. Zapowiedziała „zintensyfikowanie walki z rosyjską flotą cieni”.
Pod koniec sierpnia Kallas poinformowała o abordażu tankowca MV SUN na Morzu Śródziemnym, „podejrzewanego o pływanie pod fałszywą banderą z naruszeniem międzynarodowego prawa morskiego”. Był to szósty statek, który siły UE skontrolowały w ostatnich miesiącach pod kątem ewentualnego powiązania z flotą cieni.
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Jak informuje „RBK”, rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych skarży się na „nadużycia UE w operacji IRINI”. Według rosyjskiego reżimu „ rezultacie misja stała się narzędziem zastraszania przewoźników komercyjnych i ograniczania swobody żeglugi”. Według Kremla, który od pięciu lat zabija, grabi i niszczy w kraju sąsiada, Bruksela „otwarcie nadużywa tej operacji, naruszając wolności zapisane w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 roku”.
Putin ze swojej strony ostrzegł, że podejmie działania odwetowe wobec tych, którzy „zagrażają rosyjskim statkom, w tym tym, które Zachód klasyfikuje jako część floty cieni”.
W niedzielnym wpisie Kaja Kallas zapowiedziała na poniedziałek 16 listopada nowe unijne sankcje wobec Rosji.
IRINI (po grecku „pokój”) to misja morska Unii Europejskiej rozpoczęta w 2020 roku. Jej początkowym celem jest egzekwowanie embarga ONZ na broń wobec Libii za pomocą zasobów powietrznych, satelitarnych i morskich, a także zwalczanie przemytu ropy naftowej i handlu ludźmi. Operacja jest prowadzona w centralnej części Morza Śródziemnego. Mandat operacji morskiej wygasł w maju 2026 roku, ale UE przedłużyła go w marcu 2025 r. do 31 marca 2027 r.
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