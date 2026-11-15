Jak poinformowała agencja, hiszpańska straż przybrzeżna uratowała łącznie 1488 osób płynących na 14 łodziach. Na pokładzie jednej z nich znajdowało się 240 osób, w tym 36 dzieci i 12 kobiet. Większość przybyłych pochodziła z Senegalu, Gambii i Gwinei.

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Jak przypomniano, poprzedni rekord jednodniowej liczby uratowanych osób wynosił 1461. Tyle migrantów służby ratownictwa morskiego uratowały na wodach wokół Wysp Kanaryjskich 7 listopada 2020 roku.

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Migracja jednym z głównych tematów kampanii wyborczej w Hiszpanii

To kolejna odsłona nasilonego od października napływu migrantów z krajów Afryki Zachodniej na hiszpański archipelag. W poprzedni weekend na El Hierro, najmniejszej wyspie archipelagu, zamieszkanej przez około 11,5 tys. osób, dotarło łącznie 1,3 tys. migrantów.

Jak podkreśliła agencja Reutera, atlantycki szlak migracyjny z Afryki Zachodniej na Wyspy Kanaryjskie należy do „najbardziej śmiercionośnych tras migracyjnych na świecie”. Żeglugę utrudniają silne prądy morskie i wiatry. Aby dotrzeć na należące do Hiszpanii wyspy, migranci muszą pokonać około 1,6 tys. km. Liczba przepraw wzrasta zazwyczaj w miesiącach jesiennych, kiedy warunki na morzu na tej trasie są na ogół spokojniejsze i bardziej sprzyjają żegludze.

Z danych hiszpańskiego rządu wynika, że liczba migrantów, którzy dotarli na Wyspy Kanaryjskie między 1 stycznia a 31 października, była o 5,5 proc. niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Migracja stała się jednym z głównych tematów kampanii przed wyborami parlamentarnymi w Hiszpanii, zaplanowanymi na 29 listopada. Duży wpływ na nagłośnienie tej kwestii mają partie prawicowe.