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Czy bać się nowej Jałty? Czarny scenariusz jest realny

Strefy wpływów, podziały i niemal rysowanie mapy Europy na nowo – bez udziału zainteresowanych. Zdrada w imię twardych interesów. To już się kiedyś wydarzyło. I my Polacy doświadczyliśmy tego boleśnie na własnej skórze. Teraz może doświadczyć cała Europa. Czarny scenariusz jest znów możliwy.

Aktualizacja: 28.10.2026 08:13 Publikacja: 28.10.2026 04:30

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Władimir Putin i Donald Trump podczas spotkania na Alasce w sierpniu 2025 r.

Władimir Putin i Donald Trump podczas spotkania na Alasce w sierpniu 2025 r.

Foto: PAP/EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL

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Jerzy Haszczyński

W co gra Putin? Ważnym elementem układanki jest osamotnienie Europy, izolacja, zostawienie samej sobie. Duch Europy się zmienia. I te niebezpieczne zjawiska – powoli – ale już zachodzą. Jedna osoba, która pełniła najwyższą funkcję polityczną, przewiduje „wielki chaos”, „jeszcze większą wojnę”, która zadecyduje o losach naszego regionu. Inna osoba mówi, że w samym obozie Trumpa nie ma jednoznacznej decyzji, jakie relacje budować z Putinem. O jednym nie możemy zapominać – i to niepokojący sygnał: – Trump uważa, że do potencjalnego dealu powinny być zaproszone tylko globalne mocarstwa – USA, Rosja i Chiny, bez Unii Europejskiej. Czyli znowu zostajemy sami.

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