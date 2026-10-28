W co gra Putin? Ważnym elementem układanki jest osamotnienie Europy, izolacja, zostawienie samej sobie. Duch Europy się zmienia. I te niebezpieczne zjawiska – powoli – ale już zachodzą. Jedna osoba, która pełniła najwyższą funkcję polityczną, przewiduje „wielki chaos”, „jeszcze większą wojnę”, która zadecyduje o losach naszego regionu. Inna osoba mówi, że w samym obozie Trumpa nie ma jednoznacznej decyzji, jakie relacje budować z Putinem. O jednym nie możemy zapominać – i to niepokojący sygnał: – Trump uważa, że do potencjalnego dealu powinny być zaproszone tylko globalne mocarstwa – USA, Rosja i Chiny, bez Unii Europejskiej. Czyli znowu zostajemy sami.