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Adam Glapiński
Prezes Adam Glapiński stracił ważną i być może ostatnią szansę pokazania, że jednak jest zdolny zmobilizować się do myślenia i działania propaństwowego w trosce o przyszłość NBP i całej gospodarki. Stracił tę szansę, lekceważąc prace podjęte przez Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej zmierzające do postawienia go przed Trybunałem Stanu, licząc, że bezproblemowo dotrwa do końca drugiej kadencji.
Zamiast skoncentrować się na zminimalizowaniu skutków, jakie dla bieżącego funkcjonowania NBP może przynieść zawieszenie go w obowiązkach, postawił na:
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