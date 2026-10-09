Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej w piątek przyjęła sprawozdanie z prac w sprawie wstępnego wniosku o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu.

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„Koalicja Obywatelska z niektórymi swoimi współkoalicjantami przegłosowała sprawozdanie komisji” – skomentowała zastępczyni szefa komisji Iwona Arent (PiS). Jej zdaniem „de facto jest to doprowadzanie Narodowego Banku Polskiego do paraliżu”. – Komisja doprowadziła do tego, żeby postawić prezesa (NBP) przed Trybunałem Stanu właśnie po to, żeby zdestabilizować sytuację finansową w naszym kraju, żeby okraść Polaków – stwierdziła przedstawicielka PiS.

We wtorek komisja zakończyła zbieranie materiałów dowodowych i przesłuchiwanie świadków oraz przeprowadziła dyskusję na temat projektu sprawozdania. Prace komisji w tej sprawie trwały od maja 2024 r. We wstępnym wniosku wskazanych było ponad 60 świadków.

Co koalicja zarzuca prezesowi NBP Adamowi Glapińskiemu?

Adamowi Glapińskiemu zarzuca się naruszenie ustawy zasadniczej i innych ustaw. Chodzi m.in. o pośrednie finansowanie deficytu budżetowego w ramach skupu aktywów w latach 2020–2021, prowadzenie tego skupu bez „należytego upoważnienia” od Rady Polityki Pieniężnej oraz dokonywanie interwencji walutowych bez podobnego upoważnienia zarządu NBP. Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, w banku uznają zarzuty wobec prezesa Glapińskiego za bezpodstawne i przekonują, że postępowanie może sparaliżować jego prace.

Art. 227 ustawy zasadniczej określa, że organami NBP są m.in. prezes i zarząd. Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta na sześcioletnią kadencję. Konstytucja nie określa jednak trybu jego odwołania. W tej sprawie trzeba sięgnąć do ustawy o Narodowym Banku Polskim.

Ustawa zaś stanowi m.in., że odwołanie prezesa NBP może nastąpić, gdy „Trybunał Stanu orzekł wobec niego zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych”.

Do postawienia prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu w głosowaniu w Sejmie wystarczy bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Oznacza to więcej głosów „za” niż łącznie głosów „przeciw” i wstrzymujących się, przy wymaganym kworum wynoszącym co najmniej 230 posłów.