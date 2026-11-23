Po pierwsze: ludzie

Zarządzanie partią polityczną to nie tylko program, kampanie wyborcze, spory, ustawy, czyli to, co opinia publiczna widzi na co dzień. To przede wszystkim struktury. Liczba członków i współpracowników partii, ich zaangażowanie decyduje często o wyborczym sukcesie. Ktoś kampanię musi robić, przede wszystkim w regionach – rozwieszać plakaty, robić zasięgi w mediach społecznościowych, organizować spotkania z liderami, rozdawać ulotki. Jak to jest ważne, przekonał się w kampanii prezydenckiej w 2025 r. Szymon Hołownia, który w mniejszych miejscowościach był praktycznie nieobecny.

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Aparat partyjny potrzebny jest także do zapełniania list wyborczych, przede wszystkim w wyborach samorządowych. Przykładowo: w 40-tysięcznym mieście ugrupowanie musi mieć prawie trzydzieści nazwisk, by zapełnić listy. W wyborach proporcjonalnych wiadomo, że największe szanse mają ci na pierwszych miejscach. Reszta to tzw. „wyborcze mięso”. A kto chciałby nim być.

Po drugie: zaangażowanie kosztuje

Działalność społeczna, idee, chęć zmiany rzeczywistości oczywiście mają jakieś znaczenie przy podejmowaniu decyzji o zaangażowaniu politycznym, ale drugim motywatorem, równie ważnym, są korzyści. Szeroko rozumiane. Często to praca w urzędzie bądź jednostce samorządowej (jeśli partia rządzi w gminie czy powiecie) bezpośrednio dla osoby związanej z partią bądź rodziny. Poza wielkimi miastami wciąż jest atrakcyjna, bo tzw. kodeksowa – z urlopami, płatnymi zwolnieniami, stałymi godzinami, płatnymi (bądź do odbioru) nadgodzinami. Nawet jeśli to praca na stanowisku specjalisty, a nie naczelnika wydziału, słabiej wynagradzana.

Do tego dochodzą stanowiska kierownicze w jednostkach, spółkach gminnych, zarządach, radach nadzorczych.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Po trzecie: spółki dla najważniejszych z regionów

Na 395 Spółek Skarbu Państwa tylko niespełna 70 ma siedzibę w Warszawie. Reszta to mniejsze i większe miejscowości. Mniej widoczne, dalej od centrali, ale to politycy decydują o osobach nimi zarządzających.

Każda spółka ma zarząd, jedno- lub kilkuosobowy oraz większość – oraz rady nadzorcze. Obie funkcje są płatne. Od kilkunastu tysięcy rocznie do kilkuset w przypadku zarządów niewielkich firm.

Rady nadzorcze nominuje organ właścicielski, reprezentujący Skarb Państwa (np. Agencja Mienia Wojskowego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa). Wymagania dla kandydatów określają przepisy. To wykształcenie wyższe, co najmniej pięcioletni staż zawodowy, zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych, stopień naukowy doktora nauk prawnych, ekonomicznych lub technicznych, albo tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy. O miejsca w radach mogą ubiegać się także osoby posiadające specjalne certyfikaty (CFA, FIIA, ACCA, CFF) lub dyplom ukończenia MBA (ale tylko wybranych uczelni). Taki kandydat musi uzyskać pozytywną opinię rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa.

W przypadku zarządów jest dużo prościej – kwalifikacje i wymagania określają rady nadzorcze, więc panuje tu duża dowolność. Jak ktoś ma wygrać, to wygra.

Po czwarte: kto rządzi, ten daje pracę

Jako że Spółki Skarbu Państwa podlegają rządzącym, po zmianie władzy następuje tam rotacja. Przede wszystkim właśnie na poziomie rad nadzorczych i zarządów. To jest też dodatkowy motywator w kampanii dla partyjnego aparatu rządzących i opozycji – która partia obejmie rządy w kraju, ta zadba o ludzi. Tak jest za obecnej koalicji, tak było za PiS, pierwszych rządów Platforma-PSL czy SLD.

Zapowiedzi w kampaniach wyborów niewiele zmienią.