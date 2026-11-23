SonarHome.pl przeprowadził ankietę wśród właścicieli nieruchomości. Zapytano ich m.in. o to, o ile wyższa była cena w ogłoszeniu od tej, za którą byli gotowi mieszkanie sprzedać, oraz jak długo byli skłonni czekać na kupca, który wyłożyłby oczekiwaną przez nich kwotę. W badaniu wzięło udział 350 osób.

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Jak sprzedający ustalają cenę mieszkania

16,3 proc. ankietowanych w ostatnim roku sprzedało mieszkanie bez pomocy agencji nieruchomości. 14,3 proc. sprzedało je, korzystając z usług pośrednika. 43,4 proc. w ciągu ostatniego roku nie sprzedawało nieruchomości.

Reszta odpowiedziała, że „mieszkanie było lub jest wystawione na sprzedaż” samodzielnie lub za pośrednictwem agencji.

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Jak ustalić cenę mieszkania? Właściciele patrzą głównie na ogłoszenia

Na pytanie, co miało największy wpływ na wystawioną cenę nieruchomości, odpowiedziało 198 osób. 29,3 proc. kierowało się ceną podobnych mieszkań w ogłoszeniach. 15,7 proc. wzięło pod uwagę informacje o cenach transakcyjnych, czyli tych, które faktycznie zapłacono za mieszkanie. Z wyceny lub opinii agenta nieruchomości skorzystało 16,2 proc., z wyceny rzeczoznawcy – 2,5 proc. Własną wiedzą lub intuicją kierowało się 15,2 proc. sprzedających.

Z kalkulatora wyceny online korzystało 62,1 proc. właścicieli wystawiających mieszkania na sprzedaż. Ale taka wycena miała największy wpływ na podyktowaną w ogłoszeniu kwotę dla 16,7 proc.

Również 198 osób odpowiedziało na pytanie „Jak cena, z którą wystawiłeś mieszkanie, miała się do minimalnej kwoty, za którą byłeś wtedy gotowy je sprzedać”? 63,6 proc. podyktowało wyższą cenę, zakładając negocjacje. 31,3 proc. odpowiedziało, że cena była mniej więcej taka sama. 4 proc. nie miało określonej minimalnej ceny. Reszta nie pamięta szczegółów.

126 osób odpowiedziało na pytanie, „o ile szacunkowo cena z ogłoszenia była wyższa od kwoty, za jaką byłeś gotowy sprzedać mieszkanie”. Cenę wyższą do 5 proc. podyktowało 33,3 proc. właścicieli, o 6–10 proc. – 44,4 proc., o 11–15 proc. – 9,5 proc., więcej niż o 15 proc. – 7,9 proc. „Trudno powiedzieć” – tak odpowiedziało 4,8 proc. sprzedających.

Jak bardzo cena transakcyjna różniła się od pierwszej w ogłoszeniu? 4,5 proc. spośród 198 sprzedających uzyskało wyższą cenę, taką samą – 12,1 proc., a 12,6 proc. sprzedało mieszkanie taniej – do 2 proc. Cenę niższą o 3–5 proc. uzyskało 14,1 proc. sprzedających, niższą o 6–10 proc. – 11,1 proc., o 11–15 proc. mniej niż podyktowano w pierwszym ogłoszeniu dostało 5,1 proc. sprzedających, a niższą o ponad 15 proc. – 2,5 proc. ankietowanych, którzy w ciągu roku wystawili mieszkanie na sprzedaż. 37,4 proc. jeszcze nie sprzedało mieszkania.

Kiedy właściciel obniża cenę nieruchomości

W trakcie sprzedaży mieszkania cenę obniżyło 54,9 proc. właścicieli. Sprzedających zapytano też, co ich do tego skłoniło. 24,1 proc. odpowiedziało, że przez dłuższy czas nikt nie kontaktował się w sprawie ogłoszenia. 23,1 proc. odbierało telefony z pytaniami, ale niewiele osób chciało obejrzeć mieszkanie.

25 proc. sprzedających pokazywało lokal wielu osobom, ale nikt nie składał oferty kupna. 21,3 proc. sprzedających potencjalni kupujący proponowali znacznie niższą cenę. 12 proc. właścicieli szukających kupca zaznaczyło, że podobne mieszkania w okolicy oferowano taniej.

25 proc. mówi zaś, że to pośrednik nieruchomości zasugerował, że podyktowana cena jest zbyt wysoka. Do jej obniżenia 27,8 proc. właścicieli skłoniłaby konieczność szybkiej sprzedaży mieszkania – z powodów osobistych lub finansowych.

Ważna lekcja dla sprzedających mieszkania

Barbara Bugaj, główny analityk ds. rynku nieruchomości w SonarHome.pl, komentuje, że przy ustalaniu ceny sprzedający wciąż opierają się głównie na ogłoszeniach w internecie. – Zaskakuje jednak, że aż 62 proc. właścicieli sięgnęło już po kalkulator wyceny online. Takie narzędzia na dobre weszły do ich świadomości – mówi Barbara Bugaj. – Właściciele chcą mieć decydujący głos przy wycenie i są przekonani, że dobrze znają lokalny rynek. Ta pewność zderza się jednak z rzeczywistością: ponad połowa (55 proc.) obniżyła cenę w trakcie sprzedaży, a większość sprzedała taniej, niż zakładała w ogłoszeniu – podkreśla.

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Zdaniem analityczki to ważna lekcja, bo zawyżona cena przede wszystkim wydłuża sprzedaż. – Według danych SonarHome.pl w największych miastach ponad 40 proc. mieszkań sprzedaje się dłużej niż trzy miesiące. Ponad połowa właścicieli po drodze obniża ceny – mówi Barbara Bugaj. – Realna wycena od początku zwykle oznacza szybszą sprzedaż.