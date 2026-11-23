Lider partii Razem Adrian Zandberg
Z tego, że największe partie są od tej patologii uzależnione. PiS, Platforma, PSL, Nowa Lewica stoją na takich „strukturach”, którym płacą etatami w spółkach i agencjach. Chore partie, których istnienie jest uzależnione od tego, czy mają dostęp do koryta – to jest przyczyna tej patologii. Odziedziczyliśmy ją po PRL-u. Przetrwała, bo pasowała PiS-owi, pasuje Platformie z przystawkami. Ale mamy 2026 r. i trzeba to nazwać po imieniu: to jest patologia.
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