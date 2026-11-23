Lista samych swoich opublikowana przez „Rz” to ponad dwie setki nazwisk ludzi związanych z partiami rządzącej koalicji, którzy trafili do spółek Skarbu Państwa. Można odnieść wrażenie, że to nie tyle lista samych swoich, ile lista „nic nowego”. Każda kolejna ekipa zapowiada jedno, a robi drugie. Z czego to wynika?

Z tego, że największe partie są od tej patologii uzależnione. PiS, Platforma, PSL, Nowa Lewica stoją na takich „strukturach”, którym płacą etatami w spółkach i agencjach. Chore partie, których istnienie jest uzależnione od tego, czy mają dostęp do koryta – to jest przyczyna tej patologii. Odziedziczyliśmy ją po PRL-u. Przetrwała, bo pasowała PiS-owi, pasuje Platformie z przystawkami. Ale mamy 2026 r. i trzeba to nazwać po imieniu: to jest patologia.