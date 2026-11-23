Na problem zwrócił uwagę Zbyszko Wizner, radca prawny, partner w kancelarii Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak.

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- Awaria systemu ePUAP, który jest jedynym kanałem korespondencji elektronicznej z sądami administracyjnymi, ma poważne konsekwencje dla stron i pełnomocników. Codziennie dostaję powiadomienia o pismach do odbioru, których odebrać nie mogę, a terminy na odbiór biegną – mówił w czwartek „Rzeczpospolitej”.

Sylwester Marciniak, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego i jego rzecznik prasowy ocenia, że skutki utrudnień spowodowanych awarią ePUAP są w wojewódzkich sądach administracyjnych ogromne.

Sądy administracyjne awarię ePUAP mocno odczuły

- To w postępowaniach przed tymi sądami wiele czynności jest ograniczonych terminami procesowymi, w tym terminami siedmiodniowymi (np. na złożenie pełnomocnictwa czy wpłatę wpisu). Chociaż w postępowaniach toczących się przed NSA takich terminów będzie mniej, to jednak awaria poważnie wpłynęła również na funkcjonowanie tego sądu. Duży ruch spraw, NSA rozpoznaje ok. 200 skarg kasacyjnych i zażaleń dziennie, wiąże się z koniecznością wysyłania setek pism sądowych każdego dnia. Awaria utrudniła nie tylko sprawny obieg dokumentów, ale również weryfikację skuteczności doręczeń już wysłanej korespondencji – mówi sędzia Marciniak.

Krytyczny dla sądów administracyjnych był 16 i 17 listopada. W tych dniach, po przywróceniu częściowej funkcjonalności systemu, wiele osób zorientowało się, że wpłynęła na ich skrzynkę ePUAP korespondencja z sądu, z którą nie mogą się zapoznać. Skutkiem była fala telefonów i wniosków o przesłanie pism w inny sposób.

- Wydział Informacji Sądowej odbierał wiele telefonów z pytaniami o treść tych pism i w miarę możliwości starał się na nie odpowiadać. Zazwyczaj były to zawiadomienia o terminie rozprawy i wezwania do uzupełnienia braków – mówi Małgorzata Jarecka, sędzia WSA w Warszawie, rzecznik prasowy.

Problem był nie tylko z odbiorem korespondencji z sądu, ale też wniesieniem pism za pośrednictwem ePUAP. W związku z tym sądy spodziewają się wzrostu wpływu różnego rodzaju pism procesowych w tradycyjnej formie papierowej, być może również powielania w taki sposób „z ostrożności procesowej” korespondencji elektronicznej. Na tym jednak konsekwencje awarii ePUAP się nie kończą.

Co czeka WSA, NSA i pełnomocników?

- W najbliższym czasie będziemy mieli prawdopodobnie do czynienia z większą liczbą np. wniosków o przywrócenie terminu, zapytań o stan sprawy, czy żądań potwierdzenia wpływu w określonej dacie konkretnego pisma strony – mówi sędzia NSA Sylwester Marciniak.

Pełnomocnicy natomiast obawiają się, jak sądy podejdą do problemów spowodowanych awarią systemu.

- Obawiam się, że skutkiem będzie odrzucanie skarg i zażaleń z powodu przekroczenia terminu. W tej sytuacji konieczne będzie składanie wniosków o jego przywrócenie. Strony będą musiały każdorazowo wykazywać, że przez awarię nie mogły wnieść pisma, a sądy domagać się potwierdzających tego dowodów. Wskazuje na to wyrok WSA w Gliwicach z 21 grudnia 2023 (sygn. I SA/Gl 279/23) w sprawie o przywrócenie terminu z powodu awarii systemu ePUAP. Sąd orzekł, że okoliczności związane z awarią systemu ePUAP mogą stanowić podstawę do przywrócenia terminu, o ile zostaną uprawdopodobnione – mówi Zbyszko Wizner.

Problemy techniczne z działaniem platformy ePUAP uzasadniające uwzględnienie wniosku mogą, w ocenie WSA w Gliwicach, dotyczyć także indywidualnych użytkowników i wcale nie musi wystąpić awaria krytyczna. Uprawdopodobnienie awarii systemu ePUAP o charakterze indywidualnym musi jednak poprzedzać próba ustalenia, czy niemożność doręczenia mogła mieć miejsce.

- Co oznacza, że każdy przypadek wymaga uprawdopodobnienia przed sądem, że awaria była przyczyną uchybienia terminom. Profesjonalni pełnomocnicy poradzą sobie, ale przecież w WSA nie ma przymusu adwokackiego i nie są to rzadkie sytuacje, gdy strony same prowadzą swoje sprawy – dodaje Zbyszko Wizner.

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Przez cyberataki trzeba zamienić prawo

Zdaniem eksperta można by tej fali wniosków, która zaleje sądy administracyjne uniknąć, podchodząc systemowo do rozwiązania problemu.

- Wystarczyłoby na stronach sądów administracyjnych poinformować, że jeśli strona nie może odebrać korespondencji, to zostanie jej przesłana wersja papierowa, a termin zacznie biec od jej wysłania. Natomiast jeśli termin już minął, to może pożądanym rozwiązaniem byłoby wskazanie, że należy złożyć wniosek o jego przywrócenie, a awaria ePUAP byłaby automatycznie uznawana za uzasadnioną przyczynę przywrócenia – podpowiada.

W ocenie sędzi Małgorzaty Jareckiej sądy nie mają podstawy prawnej do zastosowania systemowego rozwiązania.

- Sędziowie dyskutują na ten temat i na tę chwilę wydaje nam się, że nie ma innej możliwości niż indywidualne rozpatrywanie każdej sprawy, kiedy wpłynie wniosek o przywrócenie terminu np. na uzupełnienie braków – mówi sędzia.

Jeśli chodzi o kwestię dowiedzenia, że przyczyną opóźnienia dokonania czynności procesowej była awaria systemu, która uniemożliwiła odczytanie korespondencji, to według sędzi, pomocne dla rozstrzygnięcia może być to, że sąd widzi, że dokument nie został otwarty. Jednak z drugiej strony nie ma dziś pewności, czy to co sąd widzi w systemie jest zgodne ze stanem faktycznym.

- Z pewnością postępująca cyfryzacja, ale też rosnące ryzyko ataków na systemy informatyczne wymagają przyjęcia przepisów, które wskażą nam sposób postępowania w takich sytuacjach. Na ten moment jednak przywracanie terminu pozostaje kwestią ocenną – stwierdza sędzia Jarecka.

Brak odpowiednich rozwiązań legislacyjnych, po które mogłyby sięgnąć w tej sytuacji sądy potwierdza sędzia Sylwester Marciniak.

- Z uwagi na szybki rozwój cyfryzacji życia publicznego i związane z tym niebezpieczeństwa, czy to awarie techniczne, czy cyberataki, widzę potrzebę uregulowania tego zagadnienia przez ustawodawcę – mówi sędzia.

Na dziś wskazówek sądom może dostarczyć Biuro Orzecznictwa NSA.

- Przygotowuje ono stanowisko systematyzujące działania, które sądy administracyjne powinny podjąć w celu usprawnienia rozwiązania problemów wynikłych z awarii. Stanowisko to powinno być opracowane do poniedziałku – dodaje sędzia.

Do chwil publikacji tego tekstu stanowisko nie zostało jeszcze opublikowane.

Choć od 1 stycznia 2026 roku głównym kanałem elektronicznej komunikacji z podmiotami publicznymi stały się e-Doręczenia, zastępując Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP), to w przypadku sądów administracyjnych pozostała ona jedyną ścieżką komunikacji elektronicznej. Po wykryciu 10 listopada cyberataku na platformę, Ministerstwo Cyfryzacji ograniczyło do niej dostęp. Po kilku dniach możliwe było korzystanie z części usług. Mimo że resort informuje, że pełną funkcjonalność systemu udało się przywrócić 19 listopada, to według naszych informacji bezproblemowa komunikacja elektroniczna z sądami administracyjnymi wróciła w piątek, 20 listopada. To oznacza, że przez dziesięć dni elektroniczne składanie pism procesowych i odbiór korespondencji z sądów administracyjnych był niemożliwy lub mocno utrudniony.

Dlaczego pełne przywrócenie ePUAP wymagało tyle czasu?

„Nie mogliśmy uruchomić całego systemu od razu. Przed ponownym udostępnieniem usług musieliśmy dokładnie sprawdzić zarówno źródło i zakres incydentu, jak i poszczególne elementy systemu. Bezpieczeństwo było ważniejsze niż jak najszybsze przywrócenie pełnej dostępności. Stale utrzymujemy zwiększony monitoring i kontynuujemy działania wzmacniające bezpieczeństwo” informuje w komunikacie resort cyfryzacji.

NSA rozpoznaje ok. 200 skarg kasacyjnych i zażaleń dziennie

24 429 spraw wpłynęło do Naczelnego Sądu Administracyjnego w 2025 r.

73 832 spraw płynęło do wojewódzkich sądów administracyjnych w 2025 r.