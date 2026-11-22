Dobromir Sośnierz, związany z partią Nowa Nadzieja (dawnej KORWiN) będącej częścią koalicji Konfederacja Wolność i Niepodległość, w wywiadzie dla Onetu wspomniał o początkach swojej działalności politycznej u boku Janusza Korwin-Mikkego i o tym, jak się z nim poróżnił. Jak zauważył, Korwin-Mikke znany jest bardziej ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi w kwestiach obyczajowych i geopolitycznych niż gospodarczych.

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– Nieraz mam wrażenie, że głównym celem publicystyki pana Janusza jest zdobycie zainteresowania. Czasami za wszelką cenę. Ja takiego nastawienia nie podzielam. Staram się unikać tematów, zainteresowanie którymi spowoduje, że zupełnie przykryją ważne dla mnie kwestie – wskazał Sośnierz.

Dobromir Sośnierz: Jezus nie był lewakiem

Zapytany, czy da się teologicznie wyjaśnić, że wolny rynek jest najbardziej moralnym systemem i do jakiej partii pasowałby Jezus, Sośnierz odpowiedział, iż „powinno być jasne, że polityka, gospodarka, urządzenia społeczeństw nie są tematem Ewangelii”.

– Całe orędzie Jezusa odnosiło się do tego, żeby dobrowolnie podążać za jego naukami, a nie być przymuszanym do dobroczynności. Jezus w żadnym momencie nie mówi: weź od swojego bogatego brata i zanieś biednemu bratu – stwierdził.

– Lewactwo nie polega na tym, że ktoś wyrzeka się swojego majątku. Lewactwo polega na tym, że ktoś chce zabrać cudzy majątek i dać innym osobom i jeszcze oczekiwać za to wdzięczności. To jest całkowicie inna postawa – dodał.

Polityk Nowej Nadziei przyznał jednocześnie, że popiera całkowity zakaz aborcji. – To nie jest kwestia indywidualnej wolności, ponieważ wkracza w wolność cudzą. Jest tak przynajmniej dla ludzi, którzy są przekonani, że mamy do czynienia z osobnym człowiekiem w postaci nienarodzonego dziecka – ocenił.

Dobromir Sośnierz: Budżetu nie stać na programy socjalne jak 800 plus. PiS z nich nie zrezygnuje

Sośnierz wskazał, że większość wyborców Konfederacji to płatnicy netto, a więc więcej wpłacają do budżetu państwa, niż z niego czerpią. Skonkludował, że partia ta „reprezentuje interesy przedsiębiorców”.

– W interesie takich ludzi jest zmniejszanie roli państwa, zmniejszanie tej opresji podatkowej – zaznaczył.

– Konfederacja może iść w tym kierunku, nie tracąc swojej narodowej bazy wyborców. PiS nie może iść w stronę wolnego rynku, bo przez to będzie tracił swoją bazę wyborczą. Bo jest ona w większości uzależniona od transferów ze strony państwa – uznał.

Jego zdaniem, rząd powinien zmierzyć się z problemem rosnącego zadłużenia. Jak podkreślił, zadłużonego państwa nie stać na programy socjalne jak 800 plus, zwłaszcza w takiej formie jak obecnie.

– Mentzen ostatnio to powiedział. No, może nie tak radykalnie, żeby całkowicie znieść ten program, ale na początek trzeba wprowadzić kryterium dochodowe dla programu 800 plus. Jest rzeczą konieczną, że trzeba skasować 13. i 14. emeryturę, bo inaczej tego budżetu nie da się zrównoważyć – zaznaczył Sośnierz.

Dobromir Sośnierz: Karol Nawrocki powinien przyjąć ślubowania od sędziów TK

Polityk powiedział również, że Konfederacja ma szasnę uzyskać wysoki wynik podczas wyborów parlamentarnych w 2027 r.

– Nie wiadomo, czy PiS będzie drugą, czy trzecią partią. Moim zdaniem przy tej dynamice, którą obserwujemy, jest jak najbardziej realne, że to Konfederacja będzie partią numer dwa w przyszłym Sejmie – prognozuje.

Sośnierz zauważył również, że narodowcy z Konfederacji są zwolennikami prezydenta Karola Nawrockiego. On sam wyraził się o głowie państwa dość krytycznie. – Uważam, że prezydent przepuścił kilka fatalnych ustaw, nie reagując na apele. Kilka sytuacji jednak uratował swoim wetem, więc kilka pochwał mu się należy. Kilka nagan też – ocenił.

– Wobec niektórych zachowań narodowców bym się zdystansował. Chociażby nie podoba mi się ich powielanie narracji PiS wobec zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jest to dla mnie wątpliwe pod względem taktycznym i merytorycznym – zaznaczył.

Jak wyjaśnił, „to nie spina i tutaj mamy ten rozdźwięk”. – Jako Nowa Nadzieja wyrażaliśmy głośno stanowisko, że prezydent powinien przyjąć ślubowania od sędziów. Natomiast Krzysztof Bosak i Ruch Narodowy poszli w zupełnie inną narrację – zauważył.