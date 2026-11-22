Rano w piątek 20 listopada na terenie dwóch miejscowości w województwie podkarpackim (Rudnik w powiecie niżańskim i Mołodycz w powiecie jarosławskim) oraz jednej w województwie lubelskim (Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim) podczas ataku Rosji na Ukrainę spadły łącznie trzy obiekty latające.

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– Wiemy na pewno, że mamy do czynienia z obiektami rosyjskimi – oświadczył premier Donald Tusk. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że chodzi o pocisk manewrujący Ch-101, rakietę oraz prawdopodobnie dron odrzutowy.

W sobotę Prokuratura Okręgowa w Lublinie informowała, że udało się wydobyć „elementy napędowe i sterownicze” obiektu, który spadł w Nowym Lipowcu. Służby prowadziły działania i zabezpieczały materiał dowodowy także w pozostałych dwóch lokalizacjach.

Rosyjskie rakiety spadły na terenie Polski. Marcin Możdżonek: To poważne zagrożenie

W niedzielę na antenie Radia Zet głos na temat incydentu zabrali politycy. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz przekonywał, że działania Rosji to element wojny hybrydowej. – Te ataki, drony, rakiety będą się pojawiały coraz częściej – mówił. Według niego gdyby rosyjska rakieta spadła nie na pole, ale na wieś, nastąpiłaby reakcja całego środowiska natowskiego.

Cytowany przez portal Radia Zet europoseł Robert Biedroń wyraził pogląd, że należy podpisać umowę z Ukrainą „o zestrzeliwaniu obiektów nad Polską zagrażającym naszej przestrzeni”. Głos zabrał także Marcin Możdżonek, prezes Naczelnej Rady Łowieckiej, związany z Konfederacją. – Rakiety spadają na nasze terytorium, to oczywiście poważne zagrożenie – powiedział. – Całe szczęście, że nikomu nic się nie stało, ale co będzie, jeśli się stanie? – pytał.

Rosyjski pocisk manewrujący Ch-101 (kod NATO: AS-23 Kodiak) Foto: PAP

Polityk mówił, że w Polsce obrona antydronowa „jest w powijakach”. – Nie reagujemy, nie zestrzeliwujemy tych rakiet – wskazał. Możdżonek apelował, by przygotować polskie prawo do tego, żeby w czasie pokoju można było zestrzelić obiekty latające, „które są niezidentyfikowane albo które uznamy za zagrożenie, bez żadnego zbędnego tłumaczenia się”. – Wynegocjujmy wreszcie z Ukrainą umowę bilateralną o tym, że obiekty, które lecą w naszą stronę (...) możemy już zestrzeliwać w jakimś pasie 50-200 km (nad Ukrainą – red.) – wzywał.

Marcin Możdżonek argumentował, że zestrzeliwanie nad Ukrainą zmierzających w kierunku Polski rosyjskich środków napadu powietrznego byłoby obroną polskiego terytorium. Dodał, że pocisk Ch-101 może przenosić kilkusetkilogramową głowicę bojową. – My te rakiety musimy zestrzeliwać – przekonywał. Zaznaczył, że Ukraina w pierwszej kolejności strzela do tych rakiet, które stanowią zagrożenie dla ukraińskich celów. – To naturalne – zaznaczył, dodając, że Ukraińcy ignorują rakiety, które lecą w stronę Polski.

Marcin Możdżonek: Może i nasze pociski powinny gdzieś spaść

Polityk Konfederacji został w Radiu Zet zapytany, jak on zareagowałby na kolejne incydenty ze strony Rosji, gdyby był ministrem spraw zagranicznych. Odparł, że natychmiast „wezwałby na dywanik” ambasadora Rosji.

Prowadzący wyraził opinię, że „rakiety nie przestaną od tego spadać”. – W prawie międzynarodowym są takie narzędzia, jak retorsje – odparł Możdżonek, deklarując, że by je zastosował. Dopytywany o szczegóły były kapitan reprezentacji Polski w siatkówce powiedział: – Gdybyśmy byli bardzo silnym państwem, może i nasze jakieś pociski powinny spaść gdzieś w jakimś miejscu obok, w ramach retorsji.

Robert Biedroń wtrącił, że oznaczałoby to trzecią wojnę światową. Marcin Możdżonek się z tym nie zgodził. – Bądźmy poważni – apelował do europosła Lewicy.

Prowadzący program dopytywał, czy na upadek rosyjskich rakiet w Polsce Warszawa powinna odpowiedzieć akcją militarną. – Powinniśmy odpowiedzieć takimi środkami, jakimi dysponujemy. Do tego ma dostęp premier, minister obrony narodowej i nasze służby – odpowiedział prezes NRŁ. Pytany, czy Polska powinna wysłać pociski lub drony nad Rosję, odparł, że nie mamy takich możliwości. – Ale gdybyśmy mieli, żyli w idealnym świecie? – dopytywał prowadzący. – Gdybyśmy mieli takie możliwości, to powinniśmy odpowiadać również takimi zaczepkami. Rosja rozumie tylko jedno, język siły, a my tej siły nie mamy – ocenił Marcin Możdżonek.