W czwartek miało odbyć się posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego, podczas którego Sąd Dyscyplinarny miał ocenić zasadność zarządzenia przerwy w urzędowaniu wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Jak nieoficjalnie informował wcześniej RMF FM, posiedzenie zostało odwołane ze względu na to, że dwaj sędziowie, Jakub Stelina i Rafał Wojciechowski, zgłosili nieobecności związane z urlopami. Podobnie stało się w przypadku piątkowego posiedzenia w sprawie prezesa TK Bogdana Święczkowskiego, które miało zostać przełożone ze względu na urlop Stanisława Piotrowicza.

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W opublikowanej w niedzielę rozmowie z Onetem Jakub Stelina, jeden ze „starych” sędziów TK z nadania PiS, zdementował informacje o swoim rzekomym urlopie i przyznał, że świadomie zrezygnował ze stawienia się na posiedzeniu.

– Nie, ja na żadnym urlopie nie jestem. Sędzia Piotrowicz, o ile wiem, ma urlop. Nie stawiłem się w TK, bo mam poważne wątpliwości, czy Zgromadzenie, które wylosowało skład tego sądu dyscyplinarnego, w ogóle było Zgromadzeniem – wyjaśnił.

Dodał, że aby takie postępowanie mogło się toczyć, najpierw należy uznać, że Święczkowski i Sochański zostali skutecznie zawieszeni. Jego zdaniem, tak się nie stało.

Sędzia TK Jakub Stelina: Po wyborach skrzywdzeni zostaną ludzie. Ja już się czuję ofiarą

Sędzia Jakub Stelina zaznaczył, że nie sądzi, by sytuacja się poprawiła w najbliższych latach. – Myślę, że po wyborach to się rozstrzygnie, w jedną albo w drugą. I to jest straszne, że my na Trybunał musimy patrzeć przez pryzmat polityki. Bo po wyborach skrzywdzeni zostaną ludzie albo jedni, albo drudzy. O wszystkim zadecydują „słupki" i będą ofiary – ocenił.

– Ja już się czuję ofiarą tej sytuacji, bo nie na to się z narodem umawiałem – dodał.

Jak podkreślił, obecnie nie zamierza stawiać się w siedzibie TK. – W tych warunkach ja tam nie pójdę. Stoi policja przed Trybunałem, przechodzi się przez Kancelarię Premiera, to nie są warunki, w jakich może funkcjonować jakikolwiek sąd, a już na pewno nie sąd konstytucyjny – stwierdził.

Jego zdaniem to, „co dziś politycy zrobili z TK", to jest – jak to określił – „bananatrybunał" i „jeśli nie będzie jakiegoś porozumienia i kompromisu, to to będzie tak gnić do wyborów".

Jakub Stelina: Trybunał Konstytucyjny jest jeden, mieści się przy al. Szucha

Zapytany, czy gdyby Bogdan Święczkowski spróbował utworzyć Trybunał Konstytucyjny „na uchodźstwie" w siedzibie Sądu Najwyższego, to czy wtedy by się tam stawił, Stelina odpowiedział, że nie.

– Tam też nie pójdę, nigdy. Trybunał jest jeden, mieści się przy al. Szucha. My wszyscy, sędziowie „starzy" czy „nowi", zaprzysiężeni „wobec" czy „w obecności" prezydenta, powinniśmy pokazać, że nie będziemy brnąć w to bagno. Głównie prawne, ale nie tylko. Naprawdę, lepiej by było w ogóle zaprzestać działalności Trybunału – stwierdził Stelina.