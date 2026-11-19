Na czwartek, 19 listopada, wyznaczono posiedzenie, podczas którego Sąd Dyscyplinarny miał ocenić zasadność zarządzenia przerwy w urzędowaniu wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Jak donosi RMF FM, w składzie wylosowanym do rozpoznania tej sprawy pozostał jednak tylko Maciej Berek. Dwaj pozostali sędziowie, Jakub Stelina i Rafał Wojciechowski, przekazali mu informacje o swojej nieobecności związanej z urlopami. W tej sytuacji posiedzenie trzeba było odroczyć.

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Podobnie sytuacja wygląda w przypadku sprawy prezesa TK Bogdana Święczkowskiego. Rozprawa zaplanowana na piątek, 20 listopada, również została przełożona. Jak podała rozgłośnia, urlop tym razem zgłosił Stanisław Piotrowicz, wyznaczony w sprawie na rzecznika dyscypliny. Posiedzeniu miała przewodniczyć sędzia Magdalena Bentkowska.

RMF FM przekazał, że sędziowie zajmujący budynek TK interpretują informacje o urlopach jako sygnał, że osoby związane z Bogdanem Święczkowskim uznają podjęte przez nich decyzje. Nieoficjalnie wskazują również, że po uchyleniu immunitetów prezesa i wiceprezesa TK postępowania dyscyplinarne straciły na znaczeniu. Obaj politycy i tak pozostają bowiem zawieszeni w wykonywaniu obowiązków.

Zgromadzenie Ogólne TK zdecydowało w sprawie immunitetów Święczkowskiego i Sochańskiego

W środę Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego zezwoliło na uchylenie immunitetu sędziowskiego Bogdanowi Święczkowskiemu i Bartłomiejowi Sochańskiemu. Odmówiło natomiast zgody na zatrzymanie i aresztowanie prezesa TK.

Zgodnie z komunikatem opublikowanym na stronie TK, Zgromadzenie Ogólne wyraziło zgodę na pociągnięcie sędziego Bogdana Święczkowskiego do odpowiedzialności karnej w zakresie czterech spraw, między innymi za nadużycie uprawnień i naruszanie praw pracowników poprzez „wielokrotne uporczywe delegowania dziewięciu prokuratorów”.

Wydano także zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Bartłomieja Sochańskiego za czyn polegający na niedopełnieniu obowiązków w związku ze sprawowaniem funkcji wiceprezesa TK. Chodzi o niedopuszczanie piątki sędziów Trybunału do orzekania oraz uporczywe naruszanie praw pracowniczych. Także sędzia Sochański pozostaje zawieszony w wykonywaniu czynności służbowych, a do tego jego wynagrodzenie zostało obniżone o 25 proc.