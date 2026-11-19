O pakcie senackim przed przyszłorocznymi wyborami – czyli niewystawianiu przeciwko sobie kandydatów do Senatu przez uczestników porozumienia – mówi się więcej od październikowej wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego.

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W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” prezydent powiedział, że liczy na zjednoczenie obozu prawicy w Senacie i „obejmuje patronat nad środowiskami, które chcą pozostawać w dialogu z prezydentem Rzeczypospolitej dla dobra Polski”. Nawrocki stwierdził też, że ugrupowanie Brauna „ma swoją reprezentację w parlamencie” i jest „siłą polityczną, która ma według sondaży poparcie części Polaków, więc należy ją traktować jako obecną w polskiej polityce”.

„Pseudopatriotyzm w happeningowym wydaniu”. Morawiecki o Braunie

Na czwartkowej konferencji prasowej Mateusz Morawiecki ocenił, że Braun wykazuje „pseudopatriotyzm w happeningowym wydaniu”. – Braunizacja polskiej prawicy powoduje ośmieszanie prawicy. To idealny narożnik, do którego chce zapędzić całą prawicę obecny premier Donald Tusk – uważa lider Rozwoju Plus.

Wicemarszałek Sejmu, poseł Rozwoju Plus Marcin Horała powiedział, że poglądy prezentowane przez Brauna są „nie tylko skrajne, (lecz) absurdalne, nihilistyczne w gruncie rzeczy” i służą Donaldowi Tuskowi.

Według Horały Braun „pracuje na kolejną kadencję” obecnej władzy, bo – jak mówił – „przy tym fatalnym rządzie tworzona jest alternatywa, która dla wielu będzie jeszcze gorsza”.

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Zarzuty o hasła Kremla i jasna deklaracja

Szef klubu Rozwoju Plus Łukasz Schreiber nazwał głoszony przez Brauna program „fatalną, szkodliwą agendą” w sprawach geopolitycznych i gospodarczych.

Jak mówił, program Brauna to „izolacjonizm, który jest strategią kapitulacji” i „machaniem różnymi sztandarami, pod którymi ukryte są hasła Kremla” oraz obraźliwe „traktowanie drugiego człowieka”. – Czy (Braun) jest gotowy przeprosić tych, których obraził? Obawiamy się, że nie – dodał Schreiber.

Oświadczył, że klub Rozwoju Plus nie tylko mówi o odcięciu się od Brauna, ale „jest gotowy także pokazać”, jak ważne są te wartości, które politycy Rozwoju Plus wyznają. – Jesteśmy dlatego gotowi nawet na rezygnację z udziału w pakcie senackim z Grzegorzem Braunem – powiedział Schreiber.

Podkreślił zarazem, że jego klub „nie będzie torpedować inicjatywy” prezydenta Nawrockiego, którego – jak zaznaczył – politycy Rozwoju Plus niezwykle szanują. – Ale też nie przyłączymy się do takiej inicjatywy (…), żeby nie dać takiego pretekstu dla Donalda Tuska – powtórzył polityk.

Wizja rządu bez Tuska i bez Brauna

Morawiecki oświadczył ponadto, że Rozwój Plus chce rządu „bez Tuska, ale także bez Brauna”, a myśląc o „stabilnym rządzie”, trzeba znaleźć „taką formułę polityczną”, w której taki rząd będzie zbudowany bez lidera Konfederacji Korony Polskiej.

Według Morawieckiego Braun dążyłby do „dalszego kompromitowania prawicy” poprzez pomysły „szalonej” likwidacji ZUS, NFZ, wspierania niemiecko-rosyjskiego handlu gazem poprzez Nord Stream 1 i Nord Stream 2, nazywania wojsk sojuszniczych „prawie okupacyjnymi”, a stanu suwerenności Polski – gorszym niż pod zaborami.

Zdaniem lidera Rozwoju Plus, Braun prowadziłby do dalszej wulgaryzacji języka publicznego, przesuwającej na pozycje akceptowalne „poglądy, które jeszcze rok temu były właściwie niemożliwe do zaakceptowania dla ogromnej większości Polaków” i które zdaniem Morawieckiego wciąż są dla nich absolutnie nieakceptowalne.

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Sztab rusza z nową akcją. „Alfabet Brauna”

Sekretarz klubu Janusz Cieszyński zapowiedział, że Rozwój Plus uruchomi „alfabet Grzegorza Brauna”, w którym pokaże „prawdziwe oblicze” lidera Konfederacji Korony Polskiej, przytaczając konkretne cytaty.

– Żeby każdy (…) mógł zobaczyć, że Braun nie jest rozwiązaniem żadnego z waszych problemów – powiedział Cieszyński. Nazwał to „podaniem szczepionki na braunizację polskiej polityki”.