Prezydent Karol Nawrocki kazał ministrowi Andrzejowi Domańskiemu czekać miesiąc na nominację na wicepremiera, do której dojdzie w piątek o godz. 11. Premier Donald Tusk zawnioskował do prezydenta o nominację dla ministra finansów 20 października. Podczas uroczystości dojdzie również do odwołania Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z funkcji minister funduszy i polityki regionalnej, która, mimo że zapowiedziała dymisję 23 października, wciąż formalnie stoi na czele resortu.

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Prezydenckie animozje powodem zwlekania z nominacją dla Andrzeja Domańskiego?

Pomiędzy tymi datami Karol Nawrocki publicznie zaatakował Andrzeja Domańskiego, mówiąc podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości na placu Piłsudskiego: „Wiem – uśmiechając się do pana ministra Domańskiego – że wasza ciężka praca nie ma nic wspólnego z niechlubnymi decyzjami, fatalną sytuacją polskich finansów publicznych i pracą ministra Domańskiego”. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz pytany o losy wniosku o powołanie Domańskiego na wicepremiera nazwał ministra finansów „świętą krową rządu Donalda Tuska”.

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„Rzeczpospolita”, która jako pierwsza napisała o tym, że Kancelaria Premiera wciąż nie ma informacji z Pałacu Prezydenckiego, a prezydent zwleka z nominacjami, dopytywała w pierwszej połowie listopada Rafała Leśkiewicza o decyzję. Terminu wciąż nie było. Inni prezydenccy ministrowie również nie chcieli odpowiedzieć na nasze pytanie, kiedy dojdzie do zaprzysiężenia, w tym nowej ministry funduszy i polityki regionalnej Agnieszki Bartol, która ma zastąpić Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Ta ostatnia formalnie wciąż sprawuje urząd, a na jej nazwisko nadal przychodzą pisma z Brukseli w sprawie funduszy unijnych dla Polski.

Nagły komunikat rzecznika prezydenta

Termin zaprzysiężenia pojawił się nagle 17 listopada. Rafał Leśkiewicz napisał o godz. 14.46 na portalu X: „Dziś pewne jest jedno. W piątek o godzinie 11.00 Prezydent RP Karol Nawrocki dokona zmian w składzie Rady Ministrów. O ich skali zdecyduje Parlament podczas dzisiejszego głosowania”.

Zanim rzecznik prezydenta podał tę informację do publicznej wiadomości, kwadrans wcześniej zakomunikował ją szef Kanału Zero. Wcześniej Leśkiewicz mówił, że prezydent w sprawie nominacji nie będzie ulegał presji. Pytanie, czy nie uległ presji – i to ze strony kolegi z Pałacu Prezydenckiego?

Zbigniew Bogucki przysporzył problemów Karolowi Nawrockiemu?

Godzina opublikowania przez Leśkiewicza informacji o nominacji jest ważna z kilku powodów. Niespełna dwie godziny wcześniej w Sejmie zupełnie inny komunikat w sprawie nominacji przedstawił szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki.

Minister, pytany o to, kiedy prezydent zaprzysięgnie członków rządu Donalda Tuska, odpowiedział: – Ta zmiana dawno by się dokonała, gdyby w nocy z 30 na 31 października Donald Tusk nie wszedł brutalnie do Trybunału Konstytucyjnego, nie postawił tam kordonów policji, nie dokonał tego brutalnego zamachu na konstytucyjny organ – powiedział Bogucki i dodał, że „rząd nie przestrzega prawa”.

Dziennikarze zapytali, czy „za karę” zmian w rządzie nie będzie. – Tego nie wiem, to jest decyzja pana prezydenta. Nie ma terminu dla decyzji pana prezydenta – odpowiedział Bogucki. – To jest pytanie, na które prezydent w stosownym czasie odpowie – zaznaczył.

W dalszej części wypowiedzi zdenerwowany Bogucki emocjonalnie przekonywał, że konstytucjonaliści już dawno pisali, iż rola prezydenta przy powoływaniu członków rządu nie jest tylko „kurtuazyjna czy symboliczna”. – Pewnie by dawno po tej sprawie było, ale Donald Tusk postanowił zbudować inną agendę polityczną, inną agendę polityczną, narrację siły i bezprawia. Niech premier przemyśli swoje postępowanie – powiedział szef KPRP.

Wypowiedź ministra spotkała się z dużym negatywnym oddźwiękiem. Kolektyw Res Futura badający monitoring internetu i analizujący dane społeczne oraz badania zjawisk zachodzących w mediach społecznościowych podał tego dnia, że Karola Nawrockiego w polskim internecie krytykuje 58 proc., a 42 proc. popiera.

Pałac Prezydencki najpierw poinformował media, a później zainteresowanych

Prezydent był krytykowany po wypowiedzi szefa swojej kancelarii za to, że rozszerza swoje kompetencje i nie wypełnia konstytucyjnych obowiązków. PiS przekonuje, że konstytucja nie określa terminu, w którym prezydent powinien dokonać nominacji po otrzymaniu wniosku premiera. Jacek Sasin w TVN24 przekonywał, że prezydent nie jest zobligowany żadnym terminem do przyjęcia nominacji. Podobnie politycy PiS wypowiadają się w sprawie nieodebrania ślubowania od legalnie wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Nawrockiego.

Drugi powód, dla którego godzina podania informacji przez Leśkiewicza jest istotna, to fakt, że zainteresowani nie zostali wcześniej poinformowani o terminie nominacji. Andrzej Domański, zapytany przez „Rzeczpospolitą”, czy miał informację o piątkowej nominacji przed wypowiedzią Boguckiego i komunikatem Leśkiewicza, odpowiedział, że nie.

Zaufanie i nieufność do wybranych polityków w Polsce Foto: PAP

Nie musiał to być jednak przejaw lekceważenia ze strony Nawrockiego wobec premiera i jego ministrów, lecz próba gaszenia pożaru przez Leśkiewicza, który rozpalił Bogucki. Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że przed opublikowaniem komunikatu Leśkiewicza Kancelaria Prezydenta uzgadniała z Kancelarią Premiera termin nominacji.

– Zbyszek niepotrzebnie się odpalił – słyszymy z otoczenia prezydenta.

Sprzeczne komunikaty z Pałacu Prezydenckiego

Czy w Kancelarii Prezydenta jest spór między Leśkiewiczem a Boguckim? Pewne jest, że osoby z otoczenia prezydenta przekazały sprzeczne komunikaty w krótkim odstępie czasu, co nie wyglądało na przejaw spójnej i konsekwentnej polityki informacyjnej Pałacu Prezydenckiego.

– Nominacja ministra finansów na wicepremiera jest ważna z punktu widzenia podniesienia rangi Andrzeja Domańskiego podczas spotkań bilateralnych, a odwołanie dotychczasowej szefowej resortu funduszy i powołanie nowej ministry jest ważne z punktu widzenia pozyskania unijnych środków dla Polski. To są nominacje strategiczne, które nie powinny czekać – mówi minister z rządu Donalda Tuska.

W historii III RP zmiany w składzie Rady Ministrów blokował jedynie Lech Wałęsa w pierwszej połowie lat 90., jednak prezydent działał wówczas na podstawie tzw. małej konstytucji z 1992 r., która dawała mu szersze prerogatywy (m.in. prawo opiniowania kandydatów na szefów MON, MSZ i MSW).