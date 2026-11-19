UniCredit porozumiał się z rządem Niemiec w sprawie przejęcia Commerzbanku, właściciela mBanku
Zgodnie z porozumieniem zawartym przez UniCredit z rządem RFN, siedziba Commerzbanku pozostanie we Frankfurcie, a akcje banku będą nadal notowane na giełdzie we Frankfurcie. To był kluczowy postulat rządu. W ustępstwie wobec włoskiego kredytodawcy Berlin nie będzie już jednak nalegał na nominowanie dwóch członków rady nadzorczej niemieckiego banku.
UniCredit zobowiązał się również do ochrony praw pracowników, utrzymania konstruktywnego dialogu z radą zakładową oraz zapewnienia, że kluczowe decyzje będą nadal podejmowane w Niemczech.
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Andrea Orcel, prezes zarządu UniCredit, oświadczył, że wsparcie niemieckiego Ministerstwa Finansów dla szybkiego przekazania kontroli „pomoże zapewnić klarowność i impuls dla kolejnego etapu, z korzyścią zarówno dla klientów, jak i pracowników Commerzbanku”.
Commerzbank jest obecnie wyceniany na około 41 miliardów euro, co oznacza, że przejęcie byłoby największą transakcją bankową w Europie od kryzysu finansowego z lat 2008–2009.
UniCredit zaczął budować pakiet akcji Commerzbanku dwa lata temu, po tym, jak rząd niemiecki sprzedał 4,5-procentowy pakiet, który nabył podczas kryzysu finansowego. Oferta przejęcia została początkowo określona przez Berlin jako „agresywna” i „wroga”. Rząd nadal posiada około 13 proc. akcji banku. Ton Berlina zmienił się latem, po tym, jak UniCredit zabezpieczył nieco poniżej 50 proc. akcji Commerzbanku w ramach swojej oferty przejęcia.
Siedziba Commerzbanku we Frankfurcie nad Menem
Europejski Bank Centralny zatwierdził transakcję w październiku. UniCredit musi teraz poczekać na ostateczne zgody regulacyjne, zanim będzie mógł wybrać swoich przedstawicieli do rady nadzorczej Commerzbanku, a następnie wymienić najwyższe kierownictwo banku. Włoski bank poinformował w ubiegłym tygodniu, że nowe ustalenia dotyczące ładu korporacyjnego oraz wdrożenie jego strategii dla Commerzbanku są spodziewane w pierwszym kwartale 2027 roku.
Orcel stwierdził, że spodziewa się wszystkich zgód regulacyjnych do końca tego miesiąca. Pozwoli mu to przejąć kontrolę nad Commerzbankiem i rozpocząć wdrażanie swojej strategii dla banku. Wskazał, że chce przebudować radę nadzorczą i potencjalnie najwyższe kierownictwo. Prezes zamierza oprzeć się na planie strategicznym przedstawionym w kwietniu, który ma zwiększyć efektywność Commerzbanku poprzez redukcję nawet 7000 miejsc pracy i ograniczenie sieci międzynarodowej, przy jednoczesnym skupieniu działalności na Niemczech i Polsce, gdzie bank kontroluje mBank.
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– Z niecierpliwością czekamy na kontynuację tego konstruktywnego dialogu z ministrem i wszystkimi pozostałymi interesariuszami, aby rozstrzygnąć wszelkie otwarte kwestie i w efekcie zrealizować znaczny potencjał Commerzbanku jako części Grupy UniCredit – zadeklarował Orcel.
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