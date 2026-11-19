Duński parlament ratyfikował porozumienie z USA dotyczące bezpieczeństwa na Grenlandii. Jak informują Associated Press (AP) i Reuters, za dokumentem zagłosowało 109 deputowanych, a żaden nie był przeciw. Głosowanie zamyka duńską procedurę zatwierdzania umowy, którą we wrześniu podpisały Stany Zjednoczone, Dania i Grenlandia.

Reklama Reklama

Porozumienie ma ograniczyć napięcia wokół przyszłości wyspy, po tym, jak Donald Trump wielokrotnie mówił o potrzebie przejęcia Grenlandii przez USA. Wyspa jest autonomicznym terytorium Królestwa Danii, liczy około 57 tys. mieszkańców i ma znaczenie strategiczne ze względu na położenie w Arktyce oraz zasoby mineralne.

Większa obecność wojsk USA na Grenlandii

Umowa przewiduje rozszerzenie roli amerykańskich sił zbrojnych na wyspie, w tym możliwość rozmieszczenia systemu obrony przeciwrakietowej Golden Dome. Jednocześnie dokument potwierdza suwerenność Danii oraz prawo mieszkańców Grenlandii do samostanowienia. Jak podaje AP, porozumienie stwarza także możliwość powstania kolejnych amerykańskich baz.

Umowę zatwierdził wcześniej w listopadzie również parlament Grenlandii. Reuters zaznacza, że porozumienie nie wymaga ratyfikacji przez Senat USA. Po zakończeniu duńskich procedur ministerstwo spraw zagranicznych ma przekazać Waszyngtonowi notę dyplomatyczną, a dokument zacznie obowiązywać.

Spór o przyszłość wyspy nie musi być zakończony

Trump nie wykluczał wcześniej użycia presji gospodarczej ani siły w celu przejęcia Grenlandii. Według Reutersa jego wypowiedzi doprowadziły w styczniu do kryzysu dyplomatycznego w NATO i uruchomiły wielomiesięczne negocjacje Danii oraz Grenlandii z USA.

Zatwierdzenie umowy przyniosło duńskim parlamentarzystom ulgę i nadzieję na uspokojenie sytuacji. Nie wszyscy eksperci uważają jednak, że zamyka ono sprawę. Mikkel Vedby Rasmussen, profesor nauk politycznych Uniwersytetu Kopenhaskiego, ocenił, że „nie jest to koniec, lecz raczej początek”. Jego zdaniem porozumienie może dać USA większy wpływ na decyzje związane z bezpieczeństwem oraz część działań dotyczących strategicznych surowców.

Czytaj więcej Dyplomacja Donald Trump w Shenzhen nazwał Władimira Putina „swoim przyjacielem” Przed trójstronnym spotkaniem z Xi Jinpingiem i Władimirem Putinem prezydent USA, Donald Trump, spotkał się na marginesie szczytu z rosyjskim przyw...

Inni eksperci, cytowani przez Reutersa, wskazują, że dokument nie zwiększa istotnie dotychczasowego dostępu amerykańskiego wojska do wyspy. Grenlandia pozostaje ważnym punktem strategicznym: przebiega tędy najkrótsza trasa między Europą a Ameryką Północną, a USA mają tam już swoją najbardziej wysuniętą na północ bazę wojskową.