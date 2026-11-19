We wtorek doszło do załamania notowań spółki finansowej XTB o ok. 19 proc. Wszystko przez zapowiedź przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Dariusza Adamskiego na konferencji „Parkiet ExChange”, który zasygnalizował wdrożenie nowych rozwiązań mających na celu ograniczenie strat inwestorów detalicznych na rynku kontraktów CFD.

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Adamski wskazywał, że tylko w 2025 r. na kontraktach CFD pieniądze straciło 267 tys. osób. Łączna wysokość strat wyniosła blisko 2 mld zł.

Kontrakty CFD stanowią blisko 90 proc. przychodów operacyjnych XTB. Zapowiedź regulatora wystraszyła więc wielu inwestorów.

XTB: ogólne zapowiedzi zwiększają niepewność

XTB wydało komunikat, w którym skrytykowało sugestie regulatorów, wskazując, że „wyraźne wahania kursu akcji” uderzają w inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, którzy lokują swoje oszczędności m.in. w akcje XTB.

„Gdy kurs akcji się gwałtownie zmienia, a inwestorzy wciąż czekają na oficjalny komunikat, trudniej im ocenić sytuację na podstawie transparentnych, pełnych informacji oraz podjąć odpowiedzialną decyzję inwestycyjną” – czytamy w komunikacie biura prasowego XTB.

Firma dodała, że chce, by takie komunikaty w przyszłości były przekazywane za pośrednictwem oficjalnych kanałów, a nie na konferencjach.

„Komunikaty powinny zawierać na tyle konkretne informacje, by inwestorzy mogli ocenić znaczenie zapowiadanych działań dla spółki. Ogólne zapowiedzi mogą zwiększać niepewność wśród inwestorów. Równy dostęp do rzetelnych informacji sprzyja podejmowaniu świadomych decyzji i wzmacnia zaufanie do rynku kapitałowego” – wskazuje XTB.

KNF: komunikowanie działań jest właściwym elementem działalności nadzorczej

Komisja Nadzoru Finansowego wydała z kolei komunikat, w którym stwierdzono, że nie ma podstaw do przyjęcia zasady, „zgodnie z którą przedstawiciele nadzoru powinni unikać wypowiedzi na temat istotnych zagadnień regulacyjnych”.

„Transparentność działań nadzorczych jest istotną wartością ułatwiającą zrozumienie zjawisk zachodzących na rynku, zwłaszcza tych rodzących ryzyka dla szerokich grup inwestorów, a także pozwala ustalić, jak podchodzi do nich nadzór. Ewentualna zmiana interwencji produktowej podjęta bez wcześniejszego sygnalizowania przeglądu i bez publicznej dyskusji na ten temat mogłaby wywołać reakcje rynkowe wynikające z efektu zaskoczenia i braku transparentności procesu na wcześniejszym etapie” - dodano.

„Właśnie dlatego uważamy, że komunikowanie planowanych działań i prowadzenie dialogu z uczestnikami rynku jest właściwym elementem działalności nadzorczej. Dalsze działania będą uzależnione od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego” – podkreśla komisja.

CFD (Contract for Difference) to umowa na różnicę kursową. Inwestor w pewien sposób obstawia zmianę cen aktywów, np. akcji lub surowców. Broker następnie wypłaca lub pobiera różnicę wynikającą z ostatecznej zmiany ceny pomiędzy momentem otwarcia a zamknięciem transakcji.