Dwa miesiące temu informowaliśmy, że serwis SkyShowtime znany m.in. polskim widzom, może zostać zamknięty. Była to jedna z opcji, którą brali pod uwagę właściciele platformy, czyli Comcast i Paramount Skydance, ogłaszając, że rozpoczęli tzw. przegląd strategicznych opcji.

Reklama Reklama

„Wiem, że te wieści rodzą niepewność. W czasie, gdy ustalamy dalsze kroki, moim priorytetem – oraz priorytetem kadry zarządzającej – jest bycie z Wami i wspieranie Was wszystkich” – napisał wtedy Monty Sarhan, prezes Skyshowtime do pracowników.

Platforma streamingowa SkyShowtime działała od 2022 r. Ma zostać wygaszona do końca 2027 r.

Jak podają amerykańskie media, w tym „Hollywood Reporter”, przegląd opcji obiegł końca i zapadły już ostateczne decyzje. Udziałowcy zamierzają wygasić działalność SkyShowtime do końca 2027 r., o czym poinformowali pracowników w środę.

Ze spółki odejdzie Monty Sarhan. O tym rada dyrektorów poinformowała pracowników w liście, który cytuje "Hollywood Reporter".

„Od momentu uruchomienia SkyShowtime rynek streamingowy uległ znaczącej ewolucji. Największe globalne platformy nieustannie zwiększały swoją skalę oraz intensywnie inwestowały w treści, technologię i sport. Ta dynamika konkurencyjna sprawiła, że regionalnym graczom, takim jak SkyShowtime, coraz trudniej jest osiągnąć skalę niezbędną do długofalowego sukcesu. Pomimo znakomitej pracy i zaangażowania całego zespołu, udziałowcy uznali, że wygaszenie działalności jest najbardziej właściwą drogą” – napisano w liście do pracowników, który cytuje serwis PPE.pl.

„Po ponad czterech latach kierowania biznesem SkyShowtime Monty Sarhan uzgodnił z Radą, że nadszedł odpowiedni moment na jego odejście z firmy. Dziękujemy Monty’emu za jego zaangażowanie i wkład w rozwój SkyShowtime. Jesteśmy również wdzięczni Markowi Neilowi, który zgodził się pełnić funkcję tymczasowego dyrektora generalnego (Interim General Manager), nadzorując okres wygaszania działalności operacyjnej. Zobowiązujemy się wspierać każdego w SkyShowtime podczas całego tego procesu oraz dzielić się informacjami w miarę wdrażania kolejnych decyzji” - dodano.

SkyShowtime w Polsce znajduje się zwykle poza pierwszą dziesiątką najpopularniejszych serwisów VoD według rankingu Gemius i PBI pod względem wskaźnika „share of time” (pokazuje on jaką część czasu użytkownicy poświęcają na konkretny serwis).

W TOP10 mieści się pod względem liczby tzw. realnych użytkowników. W sierpniu 2026 r. platformę odwiedziło 2,33 mln realnych użytkowników (dawałoby mu to 6. miejsce), a średnio spędzali oni w serwisie godzinę i 28 minut.