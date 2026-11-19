Jak wskazuje przeprowadzona przez Polski Alarm Smogowy (PAS) analiza pomiarów jakości powietrza, 2025 był kolejnym rokiem, w którym odnotowano pogorszenie.

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Od 2023 roku wzrosła liczba obszarów z przekroczeniem średniorocznych norm dla pyłu PM2,5. Jak wyjaśniono w publikacji, pył PM2,5 to drobne cząstki zanieczyszczeń powietrza przenikające przez pęcherzyki płucne do krwi i wszystkich organów ciała. Według informacji wzrosła także liczba obszarów, gdzie przekroczono normy stężenia rakotwórczego benzo(a)pirenu.

Nawet 136 dni z trującym pyłem. Tam sytuacja jest najgorsza

Przedstawiciele PAS zwrócili uwagę, że według norm jakości powietrza, które zaczną obowiązywać od 2030 r., dni z dobowym stężeniem pyłu PM2,5 przekraczającym 25 mikrogramów na m sześc. nie powinno być więcej niż 18 w roku. Tymczasem w siedmiu najbardziej zanieczyszczonych PM2,5 polskich miastach takich dni było w ubiegłym roku ponad 90.

Najgorszy wynik zarejestrowano w Krotoszynie – tam było 136 dni ze stężeniem PM2,5 powyżej 25 mikrogramów na m sześc. W Częstochowie takich dni było 120, a w Żywcu – 119.

Tylko w kilku miejscach normy nie zostały przekroczone. Wybrzeże liderem

Polski Alarm Smogowy przekazał, że na 108 lokalizacji, w których mierzono stężenie PM2,5, tylko w siedmiu liczba dni smogowych była niższa od dopuszczalnej. Wśród miejscowości o najczystszym powietrzu przeważają te położone na wybrzeżu i w pasie nadmorskim: Szczecinek, Świnoujście, Bytów, Kołobrzeg i Koszalin.

W przypadku pyłu PM10 najwięcej dni smogowych zarejestrowano w ubiegłym roku w Nowej Rudzie (104), Żywcu (78) i Krotoszynie (68). W czołówce po raz kolejny pojawiły się także: Sucha Beskidzka, Nowy Targ i Nowy Sącz.

Mit o wiejskiej sielance upada. Mniejsze miejscowości wyprzedziły metropolie

Cytowany w publikacji rzecznik PAS Piotr Siergiej zwrócił uwagę, że pod względem stężenia PM10 miasta wojewódzkie są w znacznie lepszej sytuacji niż miejscowości powiatowe. Jak podał, na liście „smogowych rekordzistów” Kraków znajduje się na 23. pozycji, a Warszawa – na 40.

„Upada mit o czystym powietrzu w miasteczkach i wsiach. Pomiary pokazują, że to tam mamy ogniska zimowego smogu, którego źródłem są stare domowe kotły na węgiel i drewno” – dodał.

Eksperci wskazują głównego winowajcę zimowego smogu

Jak podano, 84 proc. emisji pyłu PM2,5 pochodzi ze spalania węgla i drewna w domowych kotłach i piecach. „Bez skutecznego programu wspierającego obywateli w wymianie kotłów i ociepleniu domów proces poprawy jakości powietrza może przeciągnąć się na kolejne dekady, narażając dziesiątki tysięcy ludzi na utratę zdrowia i życia” – podkreśliła organizacja w publikacji.

Polski Alarm Smogowy to pozarządowa organizacja zrzeszająca ruchy obywatelskie związane z ochroną powietrza. Jej celem – jak podaje – jest „doprowadzenie jakości powietrza do stanu niezagrażającego zdrowiu i życiu osób mieszkających w Polsce”.