Trump i Putin uczestniczą w szczycie Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w chińskim Shenzhen. Gospodarzem szczytu jest przywódca Chin Xi Jinping. Ok. 7.30 czasu polskiego na marginesie szczytu miało dojść do trójstronnych rozmów Trumpa, Putina i Xi. Spotkanie jednak opóźniło się o ponad półtorej godziny.

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Wcześniej Trump i Putin odbyli rozmowy na marginesie szczytu. Podczas krótkiego powitania przywódców przed szczytem, Trump, wchodząc do sali, powiedział: „Kim on jest? Jest moim przyjacielem”. – Z radością zapatruje się na nasze spotkanie. Od lat utrzymujemy świetne relacje. Znamy się od dawna i myślę, że może z tego wyniknąć wiele wspaniałych rzeczy, a przynajmniej coś się zacznie – stwierdził.

Jak donoszą agencje, Putin odpowiedział, lecz jego słowa nie były wyraźnie słyszalne.

Słowa Trumpa odbiły się szerokim echem na całym świecie. Zareagował na nie m.in. premier RP Donald Tusk. „Boże, chroń nas przed takimi przyjaciółmi” – napisał po angielsku w serwisie X.

Wcześniej do słów Trumpa odniósł się także szef polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski. – Optyka ściskania się prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, nazywania go przyjacielem, wywołuje u nas pewien niepokój – powiedział. – Rodzi się pytanie, z kim jest bardziej przyjacielem: czy z Putinem, czy prezydentem Karolem Nawrockim – dodał.

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