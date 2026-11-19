Gościem Jacka Nizinkiewicza w programie „Rzecz o polityce” był minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Jednym z tematów rozmowy była sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym oraz kwestia ślubowania sędziów wybranych przez Sejm.

Reklama Reklama

Żurek przekonywał, że złożenie ślubowania nie wymaga osobistej obecności przed prezydentem. Jak wyjaśnił, prawnicy od dawna wskazywali na możliwość zastosowania innej formy, gdy głowa państwa odmawia przyjęcia ślubowania.

– Każdy, kogo wybrał Sejm, wygłosił tę formułę publicznie, zakomunikował ją prezydentowi – powiedział minister, podkreślając, że takie rozwiązanie zostało zaakceptowane przez prawników.

Żurek krytykuje Nawrockiego. „Prezydent chciał całkowicie sparaliżować TK”

Minister zwrócił uwagę na różnicę między złożeniem ślubowania „w obecności” a „wobec” prezydenta. Jego zdaniem drugie z tych sformułowań nie oznacza konieczności osobistego stawiennictwa przed głową państwa.

Żurek przypomniał również, że dotychczas prezydenci zapraszali sędziów do Pałacu Prezydenckiego, gdzie ślubowanie miało uroczysty charakter. W jego ocenie Karol Nawrocki postanowił jednak z powodów politycznych zablokować funkcjonowanie Trybunału.

– Już doszło do takiej eskalacji, że prezydent chciał całkowicie sparaliżować TK. I musieliśmy na to znaleźć jakąś odpowiedź, znaleźli ją prawnicy, sędziowie – powiedział Żurek.

Jak zaznaczył polityk, „prezydent Nawrocki postanowił z pobudek politycznych – bo się przestraszył Trybunału Konstytucyjnego – zablokować go i w jakiś sposób rozmontować”.

Minister podkreślił też, że wybrani przez Sejm sędziowie zdecydowali się na publiczne złożenie ślubowania i poinformowanie o tym prezydenta. Jego zdaniem przyjęte rozwiązanie okazało się skuteczne.

Dalsza część rozmowy wkrótce