Prezydent USA Donald Trump spotkał się w czwartek z przywódcą Rosji Władimirem Putinem na marginesie szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w chińskim Shenzhen. Podczas krótkiego powitania przywódców, Trump, wchodząc do sali, powiedział: „Kim on jest? Jest moim przyjacielem”.

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– Z radością z radością czekam na nasze spotkanie. Od lat utrzymujemy świetne relacje. Znamy się od dawna i myślę, że może z tego wyniknąć wiele wspaniałych rzeczy, a przynajmniej coś się zacznie – powiedział Trump.

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Sikorski reaguje na spotkanie Trumpa z Putinem. Pyta o Karola Nawrockiego

Szef polskiej dyplomacji pytany, jak ocenia spotkanie przywódców USA i Rosji, stwierdził, że trudno je teraz ocenić, ale – jak podkreślił – „optyka tego ściskania się z Putinem, nazywania go przyjacielem, wywołuje u nas pewien niepokój”.

– Bo rodzi się pytanie, z kim (Trump – PAP) jest bardziej przyjacielem – czy z Putinem, czy z naszym prezydentem? No i co ewentualnie zrobi, gdyby przyszło co do czego? Którego przyjaciela wybierze? – powiedział.

Trump mówi o zarabianiu na wojnie na Ukrainie. Sikorski odpowiada

Wcześniej Sikorski skomentował na platformie X nagranie, na którym Donald Trump mówi telewizji Fox News, że wojna Rosji z Ukrainą nie wpływa na Stany Zjednoczone, a tak naprawdę pozwala USA „zarobić wiele pieniędzy”. „Realistyczne, ale prawdziwe. Europa natomiast staje po stronie ofiary agresji” – podkreślił.