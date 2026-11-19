To instrukcja na wypadek ataku z powietrza, która opublikowana została pod koniec września. Stanowi uzupełnienie „Poradnika Bezpieczeństwa”, który na początku 2026 r. trafił do Polaków.

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MSWiA opublikowało instrukcję na wypadek ataku z powietrza

Dokument liczy 12 stron i jest dostępny na stronach rządowych. Powstał we współpracy ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej i ekspertami ds. ochrony ludności.

– Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z instrukcją. Ważne, by przygotowywać się już dziś, by budować tę umiejętność intuicyjnego i szybkiego, ale właściwego reagowania, gdy usłyszymy sygnały alarmowe czy dostaniemy alerty RCB – powiedziała Magdalena Roguska, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, cytowana w komunikacie resortu.

W instrukcji poruszone zostały kluczowe kwestie związane z bezpieczeństwem po włączeniu syren alarmowych. Wyjaśniono, co robić po otrzymaniu komunikatów ostrzegawczych lub usłyszeniu sygnałów alarmowych, a także gdzie się ukryć podczas ataku z powietrza i jak odpowiednio przygotować domową przestrzeń. W dokumencie wskazano właściwe reakcje niezależnie od tego, czy zagrożenie zastanie nas w domu, w pracy, na zewnątrz czy w samochodzie.

Gdzie się schronić w przypadku ataku z powietrza? Trzeba pamiętać o zasadzie dwóch ścian

W instrukcji podano, że w zależności od dostępności i czasu na reakcję, można schronić się w:

punkcie schronienia oznaczonym lub wskazanym przez służby;

budynku o solidnych ścianach i stropach, bez widocznych uszkodzeń;

odpowiednio przygotowanym garażu podziemnym, piwnicy, tunelu lub przejściu podziemnym;

centralnym pomieszczeniu własnego mieszkania lub domu, stosując zasadę dwóch ścian, które powinny znajdować się między osobą szukającą schronienia, a przestrzenią zewnętrzną.

W dokumencie podkreślono, że nie każde pomieszczenie nadaje się na miejsce schronienia w razie ataku z powietrza. Przykładowo dobrym miejscem nie jest łazienka, w której znajduje się okno, kocioł lub piecyk gazowy, które mogą stanowić potencjalne niebezpieczeństwo. Ponadto należy unikać chronienia się w piwnicach czy halach garażowych, w których widoczne są uszkodzenia stropu, pęknięcia konstrukcyjne, instalacje gazowe oraz tylko jedno łatwe do zablokowania wyjście.

Co zapakować do plecaka ewakuacyjnego?

MSWiA w swojej instrukcji na wypadek ataku z powietrza przypomniało również, że na czas schronienia najlepiej mieć ze sobą przygotowany wcześniej plecak ewakuacyjny. Jego zawartość powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb. Przy kompletowaniu rzeczy należy wziąć pod uwagę wiek i stan zdrowia, a także potrzeby osób wymagających dodatkowej opieki, dzieci oraz zwierząt domowych.

W dokumencie wskazano, że plecak ewakuacyjny powinien zawierać przede wszystkim: