Serwis zauważa przy tym, że Rosja od dawna prowadzi w Polsce wojnę hybrydową w postaci aktów terroryzmu, dywersji, prowokacji i dezinformacji. „To działania pod progiem wojny, ale równie groźne dla naszego bezpieczeństwa, jak skutki prowadzonej wojny konwencjonalnej. Działają bowiem na nasze emocje i zmieniają poglądy” – pisze serwis.

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Na granicę z Rosją skierowano m.in. żołnierzy jednostki specjalnej GROM

W związku z informacjami o możliwych prowokacjach na granicy Polski z rosyjskim obwodem królewieckim polskie służby skierowały tam wsparcie dla strażników granicznych wysyłając policjantów oraz żołnierzy sił specjalnych, w tym przede wszystkim jednostki specjalnej GROM. Powołany został sztab operacji specjalnej, a granica z Rosją w okolicach obwodu królewieckiego zaczęła być szczególnie nadzorowana.

Początkowo operacja miała zakończyć się 8 listopada, jednak 12 listopada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowały o przedłużeniu operacji, a tym samym obecności dodatkowych sił w rejonie.

Nie można w pełni wykorzystać potencjału żołnierzy GROM. Generał Polko od dawna ostrzegał

Przy okazji skierowania na granicę z rosyjskim obwodem królewieckim żołnierzy jednostek specjalnych okazało się, że muszą oni działać w trybie pokojowym, zauważa WNP. Obecnie brakuje bowiem rozwiązań prawnych, które umożliwiają wykorzystanie potencjału tego typu jednostek. Ich żołnierze w obliczu dywersji lub prowokacji w strefie przygranicznej nie mogą działać tak, jak zostali do tego przygotowani.

O problemie przypomniał w rozmowie z serwisem gen. dr Roman Polko, były dowódca jednostki GROM oraz były (p.o.) szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

- Żołnierze, także z jednostki GROM, skierowani na zagrożone tereny przygraniczne, nadal nie mają odpowiedniej osłony prawnej. Rosja chce zdestabilizować nasz kraj podważając zaufanie do władz, chce wprowadzić grupy dywersyjne atakujące naszą infrastrukturę krytyczną, najlepiej pod obcą flagą, oskarżając o to Ukraińców czy kogoś innego. W tej sytuacji zwiększenie obrony granicy dodatkowymi siłami to dobra decyzja. Zwłaszcza, gdyby była podparta odpowiednimi regulacjami prawnymi - zauważył gen. Roman Polko. – Mówię o tym od lat i nawet się dziwię, że nikt dyskusji nie podejmuje. Wydaje mi się, że politycy wręcz unikają tego tematu. W rezultacie GROM, tak jak za mojego dowodzenia, jest w dalszym ciągu „gaśnicą” do użytku wewnętrznego, czyli do działań w kraju, w czasie pokoju – dodał.

Żołnierze GROM na granicy. Potrzebne są nowe rozwiązania prawne

Gen. Polko podkreślił, że dzięki zmianie przepisów operatorzy GROM-u mogliby odejść od działań typowo defensywnych i przejść do bardziej ofensywnych.

- W GROM-ie przestrzegana jest zasada: Walcz tak, jak się szkoliłeś, szkól się tak, jak będziesz walczył. Ten realizm w działaniu na granicy jest w zbyt mocnych okowach prawa, które utrudnia pełne wykorzystanie wyuczonych przez żołnierzy umiejętności do działania w trudnych sytuacjach. GROM jest szkolony do działań specjalnych, a nie straszenia – podkreślił gen. Roman Polko.

Dodał, że żołnierze jednostek specjalnych działający na terenach przygranicznych podlegają w rzeczywistości policji i pogranicznikom. Ci natomiast nie tylko nie znają ich potencjału, lecz także są szkoleni do zupełnie innych zadań i pracy.

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