Wyrok zapadł 6 listopada przed sądem wojskowym w miejscowości Walikale, w prowincji Kiwu Północne na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga. Spośród 71 oskarżonych żołnierzy 66 zostało skazanych na śmierć, czterech uniewinniono, a jednego skazano na 10 lat więzienia.

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Jak informuje BBC, wojskowi zostali zatrzymani 20 października po tym, jak mieli opuścić swoje pozycje i uciec podczas walk z rebeliantami. Według kongijskiej agencji prasowej ACP wszyscy należeli do 3415. pułku armii rządowej. Proces trwał 12 dni.

Kara śmierci za ucieczkę z pola walki. Armia chce przywrócić dyscyplinę

Dowództwo kongijskiej armii przekonuje, że surowe wyroki mają poprawić dyscyplinę w wojsku, które od lat walczy z ugrupowaniami rebelianckimi na wschodzie kraju.

Jednym z jego głównych przeciwników jest ruch M23, należący do szerszej koalicji rebelianckiej Front na rzecz Odrodzenia Narodu (FRN). Walki koncentrują się między innymi w prowincjach Kiwu Północne i Kiwu Południowe.

Kongijska armia od dawna zmaga się z problemami organizacyjnymi, brakiem dyscypliny i niewystarczającym wyposażeniem. Żołnierze skarżą się również na niskie wynagrodzenia i trudne warunki służby.

W październiku kolejnych 27 żołnierzy skazano na śmierć pod podobnymi zarzutami. Wojskowi mieli wycofać się z zajmowanych pozycji podczas starć z rebeliantami.

Według danych zebranych przez francuskie Radio France Internationale od początku 2025 roku kongijskie sądy wojskowe skazały co najmniej 507 żołnierzy, z czego 381 na karę śmierci.

DR Konga przywróciła karę śmierci. Organizacje praw człowieka protestują

W marcu 2024 roku władze Demokratycznej Republiki Konga zniosły obowiązujące od ponad 20 lat moratorium na wykonywanie kary śmierci. Decyzję uzasadniono koniecznością walki ze zdradą i przestępstwami popełnianymi przez żołnierzy.

Kara śmierci może być stosowana również wobec osób skazanych za udział w ugrupowaniach zbrojnych, działalność rebeliancką oraz zbrodnie wojenne.

Decyzja władz spotkała się z ostrą krytyką organizacji broniących praw człowieka. Amnesty International ostrzegała, że kongijski wymiar sprawiedliwości ma poważne problemy z zapewnieniem rzetelnych procesów, a przywrócenie egzekucji może zagrozić życiu setek skazanych.

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Mimo zniesienia moratorium nie odnotowano dotychczas oficjalnych egzekucji.

W październiku 2025 roku na śmierć zaocznie skazano również byłego prezydenta kraju Josepha Kabilę. Zarzucono mu między innymi zdradę i zbrodnie wojenne. Kabila zaprzeczył oskarżeniom, ale nie stawił się przed sądem. Następnie został wskazany jako przywódca koalicji FRN.

Konflikt na wschodzie DR Konga ma również wymiar międzynarodowy. Władze w Kinszasie od dawna oskarżają sąsiednią Rwandę o wspieranie rebeliantów M23. Kigali i przedstawiciele ugrupowania zaprzeczają tym zarzutom, choć zaangażowanie Rwandy potwierdzały ustalenia ekspertów ONZ.