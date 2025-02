Jeśli chcecie mnie spytać, czy jest w Kongu problem, który dotyczy Rwandy i czy Rwanda zrobi wszystko, by się chronić. Odpowiem: na 100 procent Paul Kagame, prezydent Rwandy

Tesongo dodał, że Rwanda jest skoncentrowana na walce z Demokratycznymi Siłami Wyzwolenia Rwandy (FDLR), formacji złożonej z przedstawicieli ludu Hutu, która – jak przekonuje Tesongo – jest sprzymierzona z władzami w Kinszasie.



Tymczasem minister ds. komunikacji DR Konga Patrick Muyaya mówi CNN, że obecność wojskowa rwandyjskich sił w jego kraju jest „dobrze udokumentowana”. - Tylko Kagame temu zaprzecza – dodaje.



Prezydent Rwandy mówi, że wspomniana wcześniej FDLR stanowi „egzystencjalne zagrożenie” dla Rwandy. Mówi też, że ta formacja ta jest nie tylko w pełni zintegrowana z kongijską armią, ale też wspierana przez inne państwa regionu.



Rebelianci walczący z władzami DR Konga zapowiadają dalszą ofensywę

Kagame powtarza, że Rwanda zrobi „wszystko co trzeba”, by się ochronić. Dopytany, czy wysłał żołnierzy rwandyjskich do Konga, Kagame powtórzył, że Rwanda zrobi „wszystko, by się ochronić”. - Możecie czytać te słowa jak chcecie – mówi dziennikarzowi CNN.