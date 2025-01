Goma, największe miasto na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga, została zdobyta przez M23 w tym tygodniu. Rebeliantów wspierać mają żołnierze regularnej rwandyjskiej armii. Żołnierze rwandyjscy mieli być widziani w Gomie. Na terenie DR Konga może ich być nawet kilka tysięcy.



Kongo: Eskalacja konfliktu, w którym 30 lat temu zginęło 800 tysięcy osób

Prezydent Konga Felix Tshisekedi stwierdził, że choć woli dyplomację, to jednak przygotowuje militarną odpowiedź. - Obecność tysięcy rwandyjskich żołnierzy na naszej ziemi (prowadzi) do eskalacji, z nieprzewidywalnymi konsekwencjami - dodał zwracając się 29 stycznia z orędziem do narodu.



Osiem państw tworzących Wspólnotę Wschodnioafrykańską (EAC) spotkało się na nadzwyczajnym szczycie i wezwało do natychmiastowego zawieszenia broni we wschodniej części Konga i negocjacji Konga z M23. Podobny apel sformułowała kilka dni wcześniej Rada Bezpieczeństwa ONZ.



Kongo i Rwanda należą do EAC. Pozostałe państwa tworzące tę organizację to Kenia, Tanzania, Burundi, Uganda, Sudan Południowy i Somalia. W nadzwyczajnym szczycie brał udział prezydent Rwandy Paul Kagame. Tshisekedi się nie pojawił.