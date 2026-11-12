Wśród wyborców Partii Republikańskiej 45 proc. uważa, że Rubio byłby „doskonałym” kandydatem na prezydenta, a 43 proc. ocenia tak J.D. Vance'a. Ogólnie jednak więcej pozytywnych wskazań uzyskuje Vance – gdy uwzględni się również tych wyborców republikanów, którzy uważają go za dobrego kandydata na prezydenta, Vance uzyskuje 71 proc. pozytywnych ocen, a Rubio – 68 proc.

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Co ciekawe, 16 proc. wyborców republikanów twierdzi, że nie słyszeli o Rubio, a 6 proc. – że nie słyszeli o obecnym wiceprezydencie USA.

Syna Donalda Trumpa za doskonałego kandydata na prezydenta uważa 16 proc. wyborców republikanów

Dalsze miejsca w zestawieniu potencjalnych kandydatów na prezydenta z Partii Republikańskiej w 2028 roku znajdują się: gubernator Florydy Ron DeSantis (32 proc. uważa gto za doskonałego kandydata, a 28 proc. za dobrego) i syn obecnego prezydenta, Donald Trump Jr. (16 proc. uważa go za doskonałego kandydata, a 20 proc. za dobrego).||Dalsze miejsca w zestawieniu potencjalnych kandydatów na prezydenta z Partii Republikańskiej w 2028 roku zajmują: gubernator Florydy Ron DeSantis (32 proc. uważa go za doskonałego kandydata, a 28 proc. za dobrego) i syn obecnego prezydenta, Donald Trump Jr. (16 proc. uważa go za doskonałego kandydata, a 20 proc. za dobrego).||analyzer.llm-review.missed||Urwana fraza/nagłówek bez kropki na końcu oraz powtórzenie informacji o synu Donalda Trumpa w dwóch sąsiadujących akapitach.]] Trump jr. jest jednocześnie najlepiej identyfikowanym kandydatem – jedynie 5 proc. wyborców republikanów deklaruje, że o nim nie słyszało.

W zestawieniu uwzględniono też m.in. dziennikarza Tuckera Carlsona, którego za doskonałego kandydata uważa 5 proc. wyborców Partii Republikańskiej, a 9 proc. uznaje go za dobrego kandydata.

Wyborcy Partii Demokratycznej wskazują na kandydata, którego co trzeci z nich nie zna

Wyborcy demokratów nie mają tak wyraźnych faworytów, jak republikanie. Pete'a Buttigiega, byłego sekretarza transportu, za doskonałego kandydata na prezydenta uważa 29 proc. wyborców tej partii, a za dobrego – 27 proc. Z kolei senatora z Georgii Jona Ossoffa, który w tegorocznych wyborach połówkowych obronił mandat za doskonałego kandydata uważa 29 proc. badanych, a za dobrego – 20 proc.

Wysoko stoją też notowania Kamali Harris – za doskonałego kandydata uważa ją 23 proc. badanych, a za dobrego kandydata – 30 proc. Identycznym poparciem cieszy się gubernator Kalifornii Gavin Newsom.

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Jednocześnie aż 22 proc. wyborców Partii Demokratycznej przyznaje, że nie znają Buttigiega, a 36 proc. nigdy nie słyszało o Ossoffie. Pod tym względem najlepiej wypada Kamala Harris, której nie zna tylko 2 proc. wyborców demokratów.

Zarówno Buttigieg jak i Ossoff są uważani za polityków umiarkowanych. Podobnie jak Kamala Harris i Gavin Newsom.

Sondaż przeprowadzono w dniach 6–9 listopada na grupie 1 705 pełnoletnich mieszkańców USA, w tym po 500 zarejestrowanych wyborców Partii Republikańskiej i Demokratycznej. Margines błędu, jeśli chodzi o wyniki sondażu wśród wyborców obu partii, wynosi 5 punktów procentowych.

Wybory prezydenckie odbędą się w USA jesienią 2028 roku. Poprzedzą je prawybory, w których każda z dwóch największych partii wyłoni swojego kandydata.