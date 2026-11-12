Parlament Europejski zaapelował w czwartek do Moskwy o umożliwienie natychmiastowego powrotu wszystkich ukraińskich dzieci deportowanych lub przymusowo przesiedlonych przez Rosję oraz o pociągnięcie do odpowiedzialności osób zaangażowanych w te działania.

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Wojna Rosji z Ukrainą. Europa apeluje do Rosji o wypuszczenie ukraińskich dzieci

W przyjętej w tej sprawie rezolucji europosłowie podkreślili, że kwestia ta musi być jednym z elementów przyszłego porozumienia pokojowego.

Za rezolucją zagłosowało 536 eurodeputowanych, ośmiu było przeciw, a 37 wstrzymało się od głosu.

PE stanowczo potępił systematyczne deportacje i przymusowe przesiedlenia ukraińskich dzieci, a także ich nielegalne adopcje, przymusową rusyfikację i indoktrynację.

Posłowie wezwali Rosję do natychmiastowego zaprzestania tych praktyk i przywrócenia wszystkich dzieci na nieokupowane terytorium Ukrainy. Podkreślili, że obowiązek ten wynika z prawa międzynarodowego i nie może być wykorzystywany jako karta przetargowa w negocjacjach ani uzależniany od ustępstw terytorialnych, wymiany jeńców czy innych porozumień politycznych.

Rosja deportuje i przymusowo przesiedla dzieci z Ukrainy

Według danych przytoczonych w rezolucji do września zweryfikowano 20 651 przypadków deportacji i przymusowego przesiedlenia ukraińskich dzieci przez Rosję. Szacuje się, że około 1,6 mln ukraińskich dzieci pozostaje na terenach okupowanych przez Rosję.

Do 28 października do Ukrainy powróciło 2752 dzieci deportowanych, przymusowo przesiedlonych lub uratowanych z okupowanych terytoriów.

Europosłowie zaznaczyli, że powrót dzieci jest nie tylko pilną kwestią humanitarną, ale również istotnym elementem rozliczenia rosyjskich zbrodni wojennych. Ich zdaniem powinno to stanowić priorytet w międzynarodowych inicjatywach dyplomatycznych i negocjacjach pokojowych.

PE wezwał państwa unijne do zacieśnienia współpracy z Ukrainą, partnerami międzynarodowymi i organizacjami zajmującymi się identyfikacją, dokumentowaniem i odnajdywaniem deportowanych i zaginionych dzieci. Zaapelował również o rozszerzenie unijnych sankcji wobec urzędników i podmiotów odpowiedzialnych za deportacje.

Europarlament ponownie wyraził też pełne poparcie dla Międzynarodowego Trybunału Karnego i jego działań, w tym nakazów aresztowania wydanych wobec przywódcy Rosji Władimira Putina oraz rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej.

Nakazy dotyczą podejrzenia popełnienia zbrodni wojennej polegającej na bezprawnej deportacji i przesiedlaniu ukraińskich dzieci. Europosłowie podkreślili, że odpowiedzialność powinna obejmować najwyższe kierownictwo Rosji, ale też wszystkie osoby uczestniczące w organizowaniu i przeprowadzaniu tych działań.

Rezolucja wskazuje również na potrzebę ścisłej współpracy Europolu, Eurojustu (unijnej agencji współpracy wymiarów sprawiedliwości) i ukraińskiego rzecznika praw obywatelskich w zakresie wymiany informacji, gromadzenia dowodów i odnajdywania nielegalnie wywiezionych dzieci.