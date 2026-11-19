Jak poinformowało CBZC, działania przeprowadzono na początku listopada na terenie całego kraju. Była to dziewiąta odsłona operacji wymierzonej w osoby produkujące, przechowujące i rozpowszechniające materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci.

Reklama Reklama

Operacja „INFERNO”. Niemal 170 przeszukań i 123 zatrzymanych

W akcji uczestniczyli funkcjonariusze CBZC, a jej przebieg koordynowano z Departamentem ds. Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej oraz prokuratorami z całej Polski. Wsparcia udzielili również policjanci z Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz jednostek wojewódzkich, miejskich i powiatowych.

W ramach operacji przeprowadzono blisko 170 przeszukań. Zatrzymano 123 osoby, a sądy zdecydowały o tymczasowym aresztowaniu 31 podejrzanych. Policjanci zabezpieczyli ponadto ponad tysiąc urządzeń i nośników danych. Wstępna analiza ich zawartości pozwoliła ujawnić ponad 2,8 mln plików przedstawiających seksualne wykorzystywanie małoletnich.

Nauczyciel, lekarz i informatyk wśród zatrzymanych

Z informacji przekazanych przez CBZC wynika, że zatrzymani to mężczyźni w wieku od 18 do 73 lat. Większość stanowili obywatele Polski. Wśród podejrzanych znaleźli się również obywatele Ukrainy i Białorusi.

Przedstawiono im zarzuty dotyczące między innymi posiadania, prezentowania, udostępniania i rozpowszechniania niedozwolonych materiałów. Jak podała policja, 60 osób usłyszało dodatkowo zarzuty produkowania takich treści.

Wśród zatrzymanych był nauczyciel, który tłumaczył gromadzenie i analizowanie materiałów przygotowaniami do uzyskania kwalifikacji biegłego. Policja zatrzymała także lekarza anestezjologa, u którego znaleziono 75 tys. plików, oraz informatyka ukrywającego niedozwolone treści w zaszyfrowanych zbiorach danych.

Funkcjonariusze opisali również przypadek mężczyzny posiadającego ponad 9 tys. plików. Wśród nich znajdował się dokument zawierający opisy metod uwodzenia dzieci w celu ich seksualnego wykorzystania. Inny zatrzymany miał rejestrować w szatniach publicznych basenów materiały przedstawiające jego samego i dzieci nago.

CBZC ujawnia przypadki wykorzystania sztucznej inteligencji

Jednym z istotnych wątków operacji było wykorzystanie sztucznej inteligencji do tworzenia materiałów typu deepfake. Według CBZC część podejrzanych przerabiała fotografie, uzyskując w ten sposób nagie wizerunki osób przedstawionych na oryginalnych zdjęciach.

Policja zwróciła również uwagę na próby ukrywania nielegalnych treści z wykorzystaniem szyfrowania. W jednym z przypadków specjalistyczne metody informatyki śledczej pozwoliły dotrzeć do plików, których nie można było odnaleźć podczas standardowego przeglądania zawartości urządzenia.

Niemal 6 mln plików w dziewięciu operacjach „INFERNO”

Szef MSWiA Marcin Kierwiński, odnosząc się do działań CBZC w serwisie X, poinformował o 123 zatrzymanych i ponad 2,8 mln zabezpieczonych plików. Podkreślił również, że osoby popełniające przestępstwa w internecie nie mogą liczyć na anonimowość.

Bilans wszystkich dziewięciu operacji „INFERNO” jest jeszcze większy. Jak podało CBZC, funkcjonariusze przeprowadzili dotychczas ponad 1,1 tys. przeszukań i przedstawili zarzuty 747 osobom. Wobec 282 podejrzanych sądy zastosowały tymczasowe aresztowanie. Łącznie zabezpieczono niemal 6 mln plików z nielegalnymi materiałami CSAM.

Za przestępstwa związane z produkowaniem, posiadaniem i rozpowszechnianiem pornografii z udziałem małoletnich grożą kary pozbawienia wolności wynoszące, zależnie od czynu, od 2 do nawet 15 lat. CBZC opublikowało komunikat 19 listopada, w związku z przypadającym tego dnia Międzynarodowym Dniem Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci.