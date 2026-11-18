Rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak przekazała, że wśród zatrzymanych są dwie kobiety i mężczyzna: Aleksandra G., Ewelina W. oraz Jacek R. Wszystkie trzy osoby miały pracować w strukturach giełdy kryptowalut oraz powiązanych z nią spółkach kapitałowych. Podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Krajowej, gdzie przedstawiono im zarzuty i przeprowadzono czynności procesowe.

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Żadna z zatrzymanych osób nie przyznała się do zarzucanych czynów. Podejrzani złożyli jednak wyjaśnienia. Prokuratura oceniła, że zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez nich przestępstw. Z tego powodu wystąpiła do Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Zondacrypto. Jakie zarzuty usłyszały zatrzymane osoby?

Jak wynika z informacji przedstawionych przez rzeczniczkę Prokuratury Krajowej, każda z trzech osób usłyszała dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem miało być popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, w tym oszustw i przywłaszczenia środków.

Drugi zarzut odnosi się do doprowadzenia klientów giełdy do niekorzystnego rozporządzenia pieniędzmi. Według śledczych klienci mieli być wprowadzani w błąd w kwestii rzeczywistej sytuacji finansowej platformy, jej płynności oraz zdolności do regulowania zobowiązań. Chodziło również o informacje dotyczące możliwości wypłaty środków powierzonych giełdzie.

4500 bitcoinów i amerykański inwestor. Rola dyrektorki finansowej

Prokuratura przedstawiła także szczegóły dotyczące domniemanej roli poszczególnych podejrzanych. Aleksandra G. pracowała w dziale prawnym operatora giełdy kryptowalut. Do jej obowiązków należało przygotowywanie dokumentacji związanej z audytami, księgowością oraz raportowaniem finansowym.

Dokumenty te trafiały między innymi do audytorów, instytucji nadzorczych oraz Banku Centralnego Estonii. Według prokuratury zawierały jednak nieprawdziwe informacje dotyczące zabezpieczenia środków klientów przechowywanych na giełdzie.

Z kolei Ewelina W. pełniła funkcję dyrektorki finansowej w spółkach powiązanych z operatorem platformy. Jak przekazała Prokuratura Krajowa, miała uczestniczyć w rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji o zabezpieczeniu aktywów klientów portfelem obejmującym 4500 bitcoinów. Wśród kwestionowanych przez śledczych informacji znalazły się również doniesienia o zaangażowaniu amerykańskiego inwestora w finansowanie giełdy.

Zondacrypto. Administrator miał modyfikować salda klientów

Trzeci z podejrzanych, Jacek R., zajmował się administracją systemów informatycznych. Według ustaleń prokuratury miał wykorzystywać dostęp do systemów giełdy do ingerowania w salda użytkowników. Zarzuty obejmują dopisywanie aktywów, które nie miały rzeczywistego pokrycia, a także umożliwianie nieuprawnionych przelewów i transferów kryptowalut.

Śledczy podejrzewają, że środki uzyskane w ten sposób mogły służyć do finansowania różnych wydatków, między innymi wypłaty na rzecz członków grupy i innych osób, zakupy nieruchomości oraz pojazdów, a także finansowanie działań marketingowych.

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Na tym etapie postępowania zarzuty przedstawione przez prokuraturę nie przesądzają o winie żadnego z podejrzanych. O zastosowaniu tymczasowego aresztowania ma rozstrzygnąć sąd.