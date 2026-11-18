Spodziewał się pan takiego wyniku wyborów połówkowych w USA?

Piotr Nowocień, przedsiębiorca, założyciel fundacji National Polish American Foundation: Obserwowałem wyniki wyborów na Victory Party, czyli na wieczorze zwycięstwa kandydata na gubernatora Florydy Byrona Donaldsa. Mieliśmy trochę stresu, bo kiedy zaraportowane było ponad 90 proc. głosów, on przegrywał. Na szczęście dla republikanów – i dla niego – został wybrany i jest gubernatorem elektem. Ale sondaże dawały mu dużo łatwiejszą wygraną. Zawsze mówiło się, że to republikanie są w sondażach niedoszacowani. Tak było w poprzednich wyborach. Nikt nie spodziewał się tak zaciętego wyniku na Florydzie, walki na pojedyncze głosy.