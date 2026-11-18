Według źródeł „NYT” w zachodnich wywiadach, Putin nie jest gotowy na poważne negocjacje i zamierza kontynuować ofensywę, licząc na to, że ciągłe ataki dronów i rakiet m.in. na Kijów przełamią ukraiński opór.

Reklama Reklama

Według „New York Timesa” Putin jest pod coraz większą presją, ponieważ Rosja nadal ponosi ogromne straty, boryka się z trudnościami z mobilizacją i ma niestabilną gospodarkę. Niektóre źródła dodają, że wojna pozwala Putinowi tłumić krytykę w Rosji.

Oceny te pokrywają się z niedawnymi komentarzami europejskich dyplomatów i przywódców, którzy wyrażają wątpliwości, czy trwająca od prawie pięciu lat wojna na pełną skalę wkrótce się zakończy.

- Uważamy, że Rosja znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji – powiedział ambasador Francji w Waszyngtonie Aurélien Lechevalier, odnosząc się do sytuacji gospodarczej kraju w obliczu wojny i jej wpływu na legitymację Putina.

- Potrzebuje wojny na Ukrainie, aby wzmocnić swoje przywództwo i własną narrację – podkreślił.

Czytaj więcej Polityka Prezydent Estonii dla „Rz": Nie będę dzwonić do Putina Nie jest rozsądne publiczne spekulowanie na temat tego, jaka byłaby indywidualna lub zbiorowa reakcja NATO w określonych okolicznościach. Bo Rosja...

Niechęć Putina do negocjacji

Dyplomata przekonuje, że Putin sprzeciwia się idei nawet częściowego zawieszenia broni. To stanowisko, jak powiedział, „jest rażąco sprzeczne z tym, czego prezydent USA Donald Trumpa domagał się od samego początku, czyli zaprzestania działań wojennych”.

Sojusznicze agencje wywiadowcze podają różne wyjaśnienia niechęci Putina do negocjacji pokojowych. Jedna z nich uważa, że wojna nadaje mu cel i że musi ogłosić zwycięstwo, aby utrzymać się u władzy, dlatego chce, aby Ukraina ucierpiała w wyniku nawałnicy ataków tej zimy.

Jeden z urzędników zasugerował, że Putin może zgodzić się na porozumienie tylko na korzystnych dla siebie warunkach. Według co najmniej jednej oceny wywiadowczej Kreml zażądałby przekazania Rosji całego Donbasu i obietnicy, że Ukraina nigdy nie przystąpi do NATO.

Źródła w „New York Timesie” podały, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i inni wysocy rangą urzędnicy w Kijowie niemal na pewno odrzucą takie żądania, co czyni takie porozumienie nierealnym. Niektórzy europejscy urzędnicy podejrzewają również, że Moskwa gra na zwłokę, licząc na podział poparcia dla Ukrainy po wyborach europejskich w 2027 r..