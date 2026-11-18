Od 24 do 27 grudnia sklepy będą zamknięte. Najpierw wypada Wigilia Bożego Narodzenia, potem dwa dni świąt, a następnie niedziela.

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Część handlowców apeluje o zdjęcie zakazu w niedzielę 27 grudnia. „Tak długa przerwa w funkcjonowaniu sklepów spożywczych przyczynić się może do narastania problemów związanych z marnowaniem żywności” – napisała w komunikacie Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji.

„Faktem jest, że przy tak długiej przerwie dopiero w poniedziałek 28 grudnia sklepy zaczną funkcjonować z mocno ograniczonym asortymentem towarów spożywczych. Otwarcie sklepów w niedzielę 27 grudnia pozwoliłoby ograniczyć część tych problemów, a także ułatwiłoby organizację dostaw i uzupełnienie asortymentu po świętach” – zaznaczono. Organizacja przekonuje, że takie rozwiązanie pozwoli „uratować miliony ton żywności przed zmarnowaniem”.

Handlowcy zaznaczają, że chcą, by to było jednorazowe odstępstwo ze względu na wyjątkową kumulację dni wolnych od handlu.

Handlowcy się spierają

Nie wszystkie sieci się zgadzają z takim rozwiązaniem. Polska Izba Handlu przekonuje, że obecne przepisy „w zupełności dobrze rozwiązują i regulują kwestie związane z dniami wolnymi”.

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- Nie wnosimy żadnych uwag do zmian w funkcjonowaniu tejże ustawy podczas nadchodzących świąt Bożego Narodzenia 2026 r. – przekazał portalowi DlaHandlu.pl prezes Maciej Ptaszyński.

Sieć sklepów Żabka przekazała TVN24, że większość lokali „pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek”. Zaznaczono, że decyzje zależą od franczyzobiorców.

NSZZ Solidarność alarmowała, że Biedronka rozważa wydłużenie godzin otwarcia supermarketów w dniach 20-23 grudnia. Biuro prasowe sieci przekazało TVN24, że decyzja jednak jeszcze nie zapadła.