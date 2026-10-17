Trzy niedziele handlowe w grudniu to efekt nowelizacji przepisów, która daje konsumentom więcej czasu na przedświąteczne zakupy, a pracownikom gwarantuje wolną Wigilię oraz ochronę przed dodatkowym obciążeniem.

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Trzy miesiące bez niedzielnych zakupów i maraton w grudniu

Ostatnio okazję do zrobienia niedzielnych zakupów klienci mieli 30 sierpnia 2026 r. Zarówno we wrześniu i październiku, jak i w listopadzie nie przewidziano żadnej niedzieli handlowej. Przez najbliższe półtora miesiąca zakupy w ostatnim dniu tygodnia będzie można zrobić jedynie w placówkach wyłączonych z zakazu, na przykład na stacjach paliw czy w wybrane sklepach, w których za ladą stanie właściciel.

Sytuacja zmieni się dopiero w grudniu. Sklepy będą mogły być otwarte w trzy kolejne niedziele z rzędu:

6 grudnia 2026 r.,

13 grudnia 2026 r.,

20 grudnia 2026 r.

Wolna Wigilia i gwarancja ochrony dla pracowników

To drugi rok z rzędu, w którym obowiązują przepisy umożliwiające zakupy w trzy przedświąteczne niedziele. Jest to związane z wprowadzeniem dnia ustawowo wolnego od pracy w Wigilię 24 grudnia. Wcześniej w grudniu były dwie niedziele wyłączone z zakazu handlu.

Udogodnienie dla konsumentów idzie jednak w parze z ochroną osób zatrudnionych w handlu. Chodzi nie tylko o wolną Wigilię, która dotyczy wszystkich pracowników. Mimo że w grudniu przypadają aż trzy niedziele handlowe, przepisy gwarantują zatrudnionym w handlu pracę maksymalnie w dwie z nich. Pracodawcy są zobowiązani do odpowiedniego zaplanowania obsady grafikowej.

Za złamanie przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta grozi wysoka grzywna – od 1 000 zł do nawet 100 000 zł, a w przypadku uporczywego łamania prawa – odpowiedzialność karna związana z ograniczeniem wolności.

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Związkowcy mówią „nie” dla zniesienia zakazu. Podano statystyki

Choć w debacie publicznej co jakiś czas powraca temat przywróceniu handlu we niedziele, związkowcy z OPZZ Konfederacja Pracy w Handlu (reprezentujący pracowników m.in. sieci Dino, Kaufland, Biedronka, Lidl, Pepco i Rossmann) zdecydowanie sprzeciwiają się jakimkolwiek ustępstwom.

Jak podaje portal dlahandlu.pl, z przeprowadzonych przez związek badań wynika, że 97 proc. pracowników handlu sprzeciwia się pracy w niedziele, nawet przy wyższym wynagrodzeniu. Związkowcy argumentują swoje stanowisko pogłębiającym się kryzysem kadrowym w branży, przemęczeniem pracowników, częstymi zmianami grafikowymi oraz trudnością w zachowaniu prawa do dobowego i tygodniowego odpoczynku.