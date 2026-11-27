Na jednej z platform społecznościowych zobaczyłam filmik z kotem, który łapą strącał z półki świąteczne dekoracje. Podpis: „Jest listopad!”. Miesiąc został opisany przymiotnikiem, którego nie mogę zacytować w porządnej gazecie – w każdym razie pełnił funkcję emfazy. Identyfikuję się z tym kotem. Jest moim – jak to się mówi – duchowym zwierzęciem.

Miesiąc do świąt: jak nie zwariować, kiedy wariują wszyscy dookoła