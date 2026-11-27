1. Nie wiemy dokładnie, co dzieje się w sercu Denethora. Tolkien pozwala nam spoglądać na władcę Minas Tirith tylko z zewnątrz, z perspektywy hobbita Pippina. Jednego z najpotężniejszych ludzi Śródziemia widzimy więc wyłącznie jako figurę odbitą w oczach kogoś zwyczajnego, zbłąkanego, pozbawionego – przynajmniej na pozór – wpływu na bieg wydarzeń. Tym bardziej nurtujące staje się towarzyszące Pippinowi pytanie: dlaczego Denethor nie robi nic, choć mógłby zrobić tak wiele?

„Pierwszy krąg miasta płonie” – ogłaszają słudzy. „Jakie są twoje rozkazy? Jesteś przecież władcą i Namiestnikiem”. Ale Denethor nie ma już rozkazów. W jego sercu wolę zastąpiła rozpacz. Wreszcie, gdy słyszy o poddanych podejmujących wysiłek walki lub ucieczki, wybucha. Nim zamilknie na dobre, pozostawi po sobie jeden z najbardziej poruszających monologów na kartach „Władcy Pierścieni”.

„Dlaczego? Dlaczego ci głupcy uciekają? Skoro musimy spłonąć, czyż nie lepiej spłonąć od razu? Wracajcie w ogień. A ja? Ja zbuduję sobie własny stos. Wstąpię na stos. Nie będzie grobowców Denethora i Faramira. Nie chcę grobowców ani długiego snu zabalsamowanej śmierci. My dwaj spłoniemy jak pogańscy królowie z dawnych czasów, przed pojawieniem się pierwszych okrętów z zachodu. Zachód ginie. Wracajcie w ogień”.

Możemy się domyślać, że postęp choroby Denethora był długi i niespieszny. Za dnia z coraz mniejszym zaangażowaniem rozsądzał spory i wydawał dekrety. Nocą zaś, zamiast spać, przyglądał się światu przez szybę Palantira – magicznego urządzenia zdolnego pokazywać właścicielowi rzeczy dalekie i zakryte przed wzrokiem innych. Każdego dnia Denethor był coraz bardziej przekonany o tym, że wszystko, co robi, pozbawione jest znaczenia. Że wojna jest przegrana, a on sam i naród, nad którym pieczę mu powierzono, skazani są na zapomnienie. Technologia, której zawierzył, podsuwała mu wyłącznie obrazy miażdżącej przewagi wrogów. W swej pysze namiestnik był przekonany, że Palantir mu służy i czyni go mądrzejszym od innych. W rzeczywistości jednak stanowił narzędzie Nieprzyjaciela, który doskonale rozumiał, że kluczem do pokonania Zachodu nie są armie ani piece, ani kuźnie. Niechybnym zwiastunem porażki jest tylko utrata nadziei.

2. Europa, pielęgnująca kulturę beznadziei, coraz bardziej przypomina dziś Denethora. Metafory „spóźnienia”, „przegranej bitwy” czy wręcz „schyłku” pojawiają się w kontekstach tak różnych jak migracja, sztuka, AI, rolnictwo czy klimat. Czasem do czynienia mamy z opowieścią o zmierzchu całego Zachodu, czasem – przeciwnie – osią narracji staje się powiększający się dystans między mknącą naprzód Ameryką a pogrążonym w stagnacji Starym Kontynentem. Ślady tej wizji znajdziemy w powieściach Houellebecqa i programach partii politycznych, w memach i dyskusjach ekspertów od gospodarki. A także w kluczowych dokumentach samej Unii Europejskiej, bo najważniejszym zapisem opowieści o upadku Europy z ostatnich lat jest zapewne raport Draghiego i towarzysząca mu dyskusja.

Raport skupia się na innowacyjności, na dekarbonizacji przy zapewnieniu niskich cen energii, wreszcie na zmniejszeniu naszej zależności od dostaw surowców. Są to rzeczy ważne, ale nie zaskakujące. Znacznie ciekawsze okazuje się to, o czym były włoski premier nie wspomina. W głównej części raportu słowo „kultura” nie pada ani razu. W dokumencie towarzyszącym raportowi na ponad trzystu stronach szczegółowych analiz kultura wspomniana zostaje pobieżnie zaledwie dwukrotnie i to za każdym razem jako bariera – dla mobilności siły roboczej oraz w edukacji (w kontekście szkodliwych stereotypów).

Raport Draghiego to nie wyjątek. W kluczowych diagnozach dotyczących przyszłości Europa regularnie przegapia swój najpotężniejszy atut. A przecież kultura przekłada się na konkretne zyski, generując 4 proc. europejskiego PKB bezpośrednio i znacznie więcej dzięki podniesieniu naszej pozycji międzynarodowej i współtworzeniu „marki Europa”, która napędza turystykę, wspiera sprzedaż dóbr luksusowych, ale też dokłada dodatkowy, trudny do zmierzenia bonus do wszelkich produktów „made in Europe”.

A pod tą łatwą do wycenienia powierzchnią kryje się złoże jeszcze cenniejsze. Co jeśli to właśnie kultura, niedostrzegalna dla Draghiego, może okazać się odpowiedzią na wskazywane przez niego wyzwania? To nie inwestycje i deregulacje tworzą innowacje, lecz wpatrzone w przyszłość społeczeństwa zdolne wykorzystać szanse. Draghi pisze wiele o rzeczach, o które warto walczyć. Niewiele mówi jednak o tym, w imię czego miałaby się ta walka toczyć. Co pragniemy zachować i w jakim kierunku zmierzać? Na te pytania nie odpowiedzą pieniądze ani deregulacje. Odpowie na nie kultura.

3. Także „fragmentacja”, jedyny aspekt kultury, jaki w ogóle dostrzegają skupieni na ekonomii autorzy raportu, widziana z innej strony okazuje się atutem. Nie musi nas dzielić, może stanowić nasze bogactwo.

Z lękiem, jaki autorzy raportu odczuwają wobec wewnętrznego zróżnicowania Europy, wiąże się ich postrzeganie całego świata jako zunifikowanego. Tu, w Europie Środkowo-Wschodniej, świetnie znamy tę pieśń. Jak przypominają Iwan Krastew i Stephen Holmes, autorzy książki „Światło, które zgasło,” narzucenie krajom transformującym się jednego właściwego modelu rozwoju było kluczowym założeniem dominującego po roku 1989 paradygmatu neoliberalnego. Abstrahując nawet od konkretnych kosztów, jakie mogło to rodzić, naśladowanie jest na dłuższą metę poniżające. Obecną opowieść o upadku Europy także można rozpatrywać jako, nieco odroczoną w czasie, alergiczną reakcję na odebranie poczucia wyjątkowości kontynentowi i poszczególnym składającym się na niego narodom.

Jakie lekarstwo proponuje raport Draghiego? Więcej tego samego! Dla całego świata jest tylko jedna droga do bezpieczeństwa i lepszej przyszłości. Zmieniły się nieco składniki uniwersalnego przepisu na szczęście. Tym razem zamiast szklanki globalizacji proponujemy szczyptę izolacjonizmu sprzedawaną jako „suwerenność”. Wciąż jednak ten sam przepis na przyszłość obowiązuje w San Francisco, Pekinie i Bratysławie. Nie ma prawdziwych różnic, są tylko opóźnienia.

Tymczasem o prawdziwej suwerenności nie można mówić bez poczucia wyjątkowości, a tę czerpiemy nie z niezależności surowcowej, lecz z niezależności kultury. Nie zbudujemy tak cenionej obecnie odporności bez zdolności do pomyślenia własnych myśli i ubrania ich we własne słowa. Jeśli faktycznie leży nam na sercu przyszłość Europy, zacznijmy postrzegać to, co nas wyróżnia, jako rozwiązanie, nie jako problem.

4. Raport Draghiego przedstawia świat widziany z lotu ptaka. Do szerszej publiczności dociera jednak opowieść o europejskim upadku filmowana z bardzo dużym zoomem. Nasze szaleństwo Denethora jest obłędem rzeczy małych. Kiedy kilka miesięcy temu Elon Musk zaczarował świat niedorzecznym pokazem „latającego samochodu”, odpowiedzią dużej części Europejczyków było poczucie klęski, które wyraziło się w zalewie memów i filmów z nakrętkami przymocowanymi do butelek.

Jedna nakrętka mówi więcej niż tysiąc słów. Przekonująco opowiada historię o tym, że Amerykanie tworzą przyszłość, Chińczycy ją kopiują, a Europejczycy tylko spowalniają absurdalnymi regulacjami. Jest to opowieść fałszywa. A jednak Europa upaść może przez nakrętki. Potknąć się o nie, udławić nimi. Nie dlatego, żeby ich przytwierdzenie do butelek było bezsensowne, lecz dlatego, że uciążliwy szczegół codziennego życia zawsze wygrywa z odległą abstrakcją większego dobra.

Kiedy pracowałem przy projekcie NODES – Europejskiego Obserwatorium Narracyjnego – nieustannie trafialiśmy na takie kluczowe drobiazgi. Najbardziej chwytliwe narracje podważające europejską politykę klimatyczną nie dotyczyły wskaźników gospodarczych ani nawet cen energii, lecz tego, że w imię nowych zasad Bruksela zabierze nam ukochany kotlet schabowy, wysłużonego diesla albo możliwość gotowania na gazie.

Z innej strony ten sam mechanizm pokazują badania zlecone niedawno przez Europejską Radę Spraw Zagranicznych. Przeprowadzone wywiady sugerują, że nawet ci, którzy wierzą, że Unia Europejska ma przed sobą dobrą przyszłość, mają ogromny kłopot z wymyśleniem wiarygodnych scenariuszy dotarcia do niej. Badacze określają to mianem „luki wyobraźni” (imagination gap).

Narracja upadku wygrywa z narracją zmiany na lepsze, ponieważ potrafi tworzyć przekonujące opowieści ukazujące katastrofę krok po kroku. Spójrzmy na seriale takie jak „Czarne lustro” albo „Rok za rokiem”. Za ich przerażającą wiarygodnością stoi to, że pokazują małe zmiany kumulujące się w niszczącą lawinę. W naszej wyobraźni dystopia nadchodzi krok po kroku. Lepsza przyszłość, nawet jeśli jeśli możemy ją sobie wyobrazić, jest gdzieś daleko. W górę nie prowadzi żadna drabina.

Stworzenie takiej drabiny, odpowiedź na pytanie, jaki jest pierwszy drobny krok w kierunku lepszej przyszłości dla Europy, to dziś fundamentalne wyzwanie dla twórców kultury. Nim jednak zaczniemy budować drabinę, warto najpierw zadać pytanie, czy na pewno wiemy, którędy na górę.

5. Ekonomista Paul Krugman zauważył ostatnio, że wiara w upadek Europy może wcale nie wynikać z tego, kto wygrywa, lecz z tego, kto decyduje o tym, co właściwie uznajemy za miarę sukcesu. Czy Amerykanie faktycznie są zamożniejsi? To prawda, pisze Krugman, że mieszkają w większych domach, jeżdżą większymi samochodami i w ogóle mają więcej rzeczy. Europejczycy mają za to więcej czasu. Krócej pracują, cieszą się dłuższymi urlopami, żyją dłużej. System zabezpieczeń społecznych, jaki proponuje Stary Kontynent, nasz model ochrony konsumentów czy dbałości o środowisko mogą się wydawać spowalniającym brzemieniem tylko tak długo, jak długo spoglądamy na nie wyłącznie z perspektywy zysku mierzonego w dolarach. A jeśli do porównania przyjmiemy inną miarę?

Zmianę perspektywy związaną ze zmianą miary doskonale widać na przykładzie bliskiego mojemu sercu rolnictwa. Gigantyczne pole obsiane po horyzont pszenicą, kukurydzą albo soją, obsługiwane przez jednego rolnika i kilkanaście autonomicznych kombajnów, może wyglądać na ideał wydajności. Ale tylko jeśli za miarę przyjmiemy zwrot z zainwestowanego dolara. A taka wizja miałaby sens wyłącznie w fikcyjnym świecie nieograniczonych zasobów.

W każdych innych okolicznościach znacznie sensowniejsze wydają się inne miary. Jaki plon otrzymujemy z hektara? Ile wody wymaga nasz model uprawy? Ile azotu trafia do gleby za sprawą nawożenia? Jeśli weźmiemy pod uwagę te czynniki – a przecież nie mamy do dyspozycji trzech planet – okaże się, że rozdrobnione i bardziej pracochłonne rolnictwo europejskie jest według wielu kryteriów znacznie bardziej wydajne.

Miara, jaką przykładamy do rzeczywistości, ma znaczenie. Z tej perspektywy kryzys Europy może się okazać kryzysem wcale nie ekonomicznym, lecz właśnie kulturowym. Bo to kultura wskazuje nam, co jest ważne. W europejskich wartościach, które szaleństwo Denethora każe nam widzieć jako zapóźnione czy donkichotowskie, kryje się ogromny potencjał. Warto ich bronić, warto je reinterpretować i na nowo odkrywać ich aktualność.

6. Którędy zatem droga? Pierwszym i najwyraźniejszym symptomem szaleństwa Denethora jest odwrócenie wartości. Namiestnik estetyzuje upadek, dostrzegając w nim ostatnie źródło piękna. W swym obłędzie władca każdą nadzieję nazywa szaleństwem, każde rozwiązanie – głupotą, każdy przebłysk wiary w moc współpracy – naiwnością. Paraliżuje to poszukiwanie rozwiązań i więzi go w pętli rozpamiętywania krzywd.

Odpowiedzią na to wyzwanie jest kultura odwagi z entuzjazmem poszukująca rozwiązań i otwarcie debatująca o różnych możliwych przyszłościach. W znanej książce na temat bezpieczeństwa psychologicznego Amy Edmondson nawołuje do tworzenia nieustraszonych organizacji (fearless organizations). Dlaczego jednak nie mielibyśmy myśleć szerzej – o nieustraszonym społeczeństwie czy nawet nieustraszonym kontynencie? Książka Edmondson skupia się przede wszystkim na bezpieczeństwie psychologicznym rozumianym jako odwaga do popełniania błędów i uczenia się na nich.

Drugim objawem szaleństwa Denethora jest autodestrukcyjna pycha. Namiestnik czuje się strażnikiem dziedzictwa przodków. Jest zachwycony kulturą Zachodu do tego stopnia, że nie widzi żadnej możliwości jej rozwoju, bo oznaczałoby to zmianę tego, co uznaje za święte. Odpowiedzią na ten paradoks może być tylko inny paradoks, jakim jest postawa życzliwej krytyki. To gotowość do stałej zmiany i rozwoju własnej wspólnoty wynikająca nie z pogardy dla niej, lecz przeciwnie – z miłości do własnej kultury i historii ufundowanej na jej głębokiej znajomości.

I wreszcie kwestia trzecia. Działania Nieprzyjaciela, którego modus operandi jest pozbawianie nadziei i sianie sporów w szeregach Zachodu, podsycane są przez nierozważne poddanie się technologii. Palantir podsuwa Denethorowi niezrozumiałe, przerażające obrazy gwałtownej zmiany, wobec której władca czuje się bezbronny. W Śródziemiu, którego nam przyszło dziś bronić, także możemy obserwować niepokojącą synergię pomiędzy wrogami, którzy chcą nas zniechęcić i podzielić, a platformami technologicznymi, czerpiącymi niemałe zyski z algorytmicznego podsycania niepokoju, gniewu, a nierzadko też plemiennych podziałów. Wydaje się, że jest to moment, w którym Europa nie powinna wstydzić się swej zdolności do regulacji, lecz w poczuciu dumy zrobić z niej właściwy użytek. Wartości powinny mieć pierwszeństwo przed zyskami.

Jednak same regulacje platform społecznościowych nie wystarczą. Jeśli chcemy być bardziej odporni na niszczące podziały, musimy, paradoksalnie, zrezygnować z fantazji o jednolitym kontynencie. Przeciwnie – musimy się nauczyć różnić w sposób twórczy i pokojowy. Tak, by z dzielących różnic nie płynął lęk, lecz ciekawość i duma z bogactwa. Kultura może dać Europie odporność, która przypomina nie coraz grubsze mury, lecz stary las adaptujący się do zmieniających się warunków i silny bioróżnorodnością.

7. Przezwyciężymy szaleństwo Denethora. Wyjdziemy z kryzysu. Mamy w tym doświadczenie. Historia Europy to opowieść o powracającej falami beznadziei. Trwająca epidemia zwątpienia to tylko kolejna z nich. Dziedzictwo powracających kryzysów zwątpienia przekujmy w lekcję nadziei.

Bo przecież niemniej prawdziwe jest stwierdzenie przeciwne! Historia wspólnej Europy to historia nadziei. Historia kontynentu, który po sprowadzeniu na świat niewypowiedzianego bestialstwa, postanowił opamiętać się i pójść inną drogą.

Ostatecznie więc – na przekór szaleństwu Denethora – może to właśnie nadzieja powinna być naszą kluczową wartością i głównym towarem eksportowym Europy?

Marcin Napiórkowski jest semiotykiem kultury, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych. Dyrektor Muzeum Historii Polski, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego