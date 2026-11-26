Alexandr Wang to szef Meta Superinteligence Labs, zatrudniony niedawno przez Marka Zuckerberga, który próbuje nadrobić zaległości firmy w dziedzinie AI, ściągając za setki milionów dolarów najlepszych fachowców od sztucznej inteligencji z rynku. Zdaniem tegoż Wanga ostatnie rewelacje dotyczące możliwości najnowszych modeli AI zaskakują tempem rozwoju tej technologii. Inżynier z Mety poświęcił temu specjalny wpis na platformie społecznościowej, wychodząc od informacji, która jak meteoryt wleciała w świat AI, czyli twierdzeniu jednego z matematyków z firmy Anthropic o tym, że model tej firmy pomógł mu dowieść hipotezę Riemanna, czyli jedną z najważniejszych zagadek matematycznych sformułowanych ponad 160 lat temu, dotyczącą, w skandalicznym uproszczeniu, możliwości wyznaczania liczb pierwszych.