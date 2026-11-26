Z tego artykułu dowiesz się: kto i w jakim celu zarejestrował partię o nazwie tożsamej z ruchem politycznym Mateusza Morawieckiego;

na czym polega taktyka „podkradania” nazw ugrupowań na polskiej scenie politycznej;

które znane partie w przeszłości zmagały się z próbami przejęcia ich szyldu;

jakie mogą być realne skutki tego manewru dla przyszłości formacji byłego premiera.

Nowe ugrupowanie w rejestrze partii politycznych pojawiło się w środę, gdy sąd podjął nieprawomocne postanowienie o rejestracji. Jak wynika z wpisu, nazwa partii brzmi Rozwój Plus, a oficjalny skrót to R+. Czyli do złudzenia przypomina nazwę stowarzyszenia tworzonego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

Reklama Reklama

Za rejestracją partii stoją ludzie Brauna – wynika z wpisu w sądzie

Morawiecki stowarzyszenie Rozwój Plus powołał w kwietniu. Latem przeistoczyło się ono w samodzielny byt polityczny. Składa się z 40 posłów i dwóch senatorów, którzy opuścili klub PiS wskutek rozłamu w tej partii. Pod koniec lipca upłynął termin ultimatum prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który nakazał parlamentarzystom rezygnację z przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń politycznych, czyli np. do Rozwoju Plus. Ponieważ posłowie nie posłuchali, koleżeński sąd dyscyplinarny PiS zdecydował w połowie sierpnia o ich wykluczeniu z partii.

Czytaj więcej Polityka Ujawniono nazwę nowej partii Mateusza Morawieckiego. Liczy pięć słów W najbliższym czasie złożony zostanie wniosek o rejestrację nowej partii byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Ugrupowanie ma się nazywać Rozwój...

Politycy w planach mają przeistoczenie się w partię polityczną. Przed tygodniem w Radiu Zet poseł Łukasz Schreiber, szef klubu poselskiego Rozwój Plus, powiedział, że w najbliższym czasie złożony zostanie wniosek o rejestrację nowej partii. – Ugrupowanie ma się nazywać Rozwój Plus – Ruch Mateusza Morawieckiego – przekazał.

1000 podpisów potrzeba do rejestracji partii politycznej

Ma więc nosić nieco inną nazwę od partii zarejestrowanej w środę przez sąd, co oznacza, że nie powinno być problemu z rejestracją. Jednak i tak można powiedzieć, że były premier dał się ubiec. Jak wynika z wpisu w sądzie rejestrowym, wśród założycieli nowej partii Rozwój Plus są trzy osoby związane z partią Grzegorza Brauna: Krzysztof Figura, Daniel Grelak i Kamila Jezierska. Zgodnie ze stroną internetową KKP, pierwszy z nich jest przewodniczącym okręgu w Legnicy, drugi – w Krakowie. Kamila Jezierska to z kolei skarbniczka oraz członkini Komitetu Politycznego Konfederacji Korony Polskiej.

Czym się kierowali, wybierając nazwę dla nowej partii? Nie udało nam się uzyskać komentarza ani od prezesa Rozwoju Plus Krzysztofa Figury, ani rzecznika Konfederacji Korony Polskiej Romana Fritza.

W polskiej polityce było już wiele przypadków kradzieży nazw partii

Jednak rejestrację można tłumaczyć w zasadzie tylko w jeden sposób – jako próbę zaszkodzenia politycznej konkurencji. I nie jest to w polskiej polityce nic nowego. Przed wyborami parlamentarnymi w 2001 r. były poseł i działacz KPN Adam Słomka zarejestrował w sądzie własne ugrupowanie pod nazwą Platforma Obywatelska. W efekcie partia Donalda Tuska, Andrzeja Olechowskiego i Macieja Płażyńskiego przyjęła nazwę Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej Polityka Kto zajął nazwę przyszłej partii Szymona Hołowni Były gwiazdor TVN nie zdążył jeszcze zarejestrować partii Polska 2050, a już inne ugrupowanie przyjęło taką nazwę. I twierdzi, że był to przyjazny...

Innym z głośnych przykładów było zajęcie w 2005 r. nazwy Partia Demokratyczna przez młodych działaczy LPR. W efekcie ugrupowanie będące kontynuacją Unii Wolności przyjęło nazwę Partia Demokratyczna – demokraci.pl.

W 2020 r. mało znana partia Jeden-PL zmieniła nazwę na Polska 2050, tym samym ubiegając Szymona Hołownię, który po udanych dla siebie wyborach prezydenckich w 2020 r. zaczął budować ruch Polska 2050. W efekcie ludzie Hołowni zarejestrowali partię pod nieco inną nazwą: Polska 2050 Szymona Hołowni (obecnie działającą jako Polska 2050 Rzeczypospolitej Polskiej).

Prezes partii Jeden-PL, po zmianie nazwy na Polska 2050, twierdził, że chciał tylko „zabezpieczyć” nazwę dla Szymona Hołowni

Przed rokiem opisaliśmy w „Rzeczpospolitej” zaskakujący ruch Janusza Korwin-Mikkego. Były założyciel Konfederacji, wyrzucony z niej po wyborach w 2023 r., założył partię o nazwie… Konfederacja. Było to możliwe, bo partia prowadzona przez Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka nie nazywa się formalnie Konfederacja, lecz Konfederacja Wolność i Niepodległość, a jej oficjalny, zarejestrowany sądownie skrót, to Konfederacja Wolnościowcy i Narodowcy.

Ostatni przypadek boju o nazwę partii rozegrał się przed warszawskim Sądem Okręgowym w ostatnich miesiącach. Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, wykorzystując problemy prawne Nowej Nadziei, partii Sławomira Mentzena, wchodzącej w skład Konfederacji, polityczna konkurencja złożyła wniosek o zarejestrowanie innego ugrupowania o nazwie Nowa Nadzieja. Ostatecznie sąd potwierdził, że to Mentzen ma prawo do nazwy Nowa Nadzieja.

Działacze ruchu Morawieckiego twierdzą, że nie boją się działań Brauna

W przypadku Rozwoju Plus dodatkowym kontekstem są napięte relacje między środowiskami Brauna i Morawieckiego. Były premier wielokrotnie wykluczał współpracę z Braunem. Co więcej, kilka dni temu Stowarzyszenie Rozwój Plus zaprezentowało stronę internetową „Alfabet Brauna”, będącą zbiorem kontrowersyjnych wypowiedzi lidera Konfederacji Korony Polskiej. – Chcemy Polski bez Tuska, chcemy Polski bez Brauna – mówił Morawiecki na zorganizowanej w tej sprawie konferencji prasowej. Z kolei Braun jest skrajnie krytyczny wobec Morawieckiego, wielokrotnie określając go jako polityka szkodliwego dla Polski oraz uległego wobec instytucji unijnych.

Czy podkradnięcie przez Brauna nazwy partii Morawieckiego będzie miało jakieś skutki polityczne? Zdaniem analityka politycznego Łukasza Pawłowskiego z Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, niekoniecznie. – To forma politycznego psikusa bez wpływu na politykę. Do zarejestrowania partii potrzeba tysiąca podpisów, ale w przypadku dużych ugrupowań, jak Konfederacja Korony Polskiej, ich zebranie nie jest wyzwaniem. Żeby miało to efekt wyborczy, działacze partii Brauna musieliby zarejestrować listę wyborczą o zbliżonej nazwie, co jest dużo trudniejsze i w praktyce nierealne. Wszystkie podobne przypadki z przeszłości nie miały ostatecznie żadnego wpływu na krajową politykę – przypomina Pawłowski.

To forma politycznego psikusa bez wpływu na politykę Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej

Działania Brauna bagatelizują też działacze Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego. – Nikt nam niczego nie ukradł. Co więcej, spodziewaliśmy się takiego działania ze strony politycznej konkurencji. Dlatego od początku planowaliśmy rejestrację pod nazwą Rozwój Plus – Ruch Mateusza Morawieckiego – mówi Paweł Jabłoński, wiceszef klubu Rozwój Plus w Sejmie.

A inny z wiceszefów sejmowego klubu Łukasz Schreiber dodaje: – Nazwa naszej partii to Rozwój Plus – Ruch Mateusza Morawieckiego. Dokumenty od zeszłego tygodnia są złożone w sądzie. Takie dziecinne zagrywki nie mają dla nas znaczenia. Ostatecznie to ludzie głosują. Nasi wyborcy będą wiedzieli, jak nas zidentyfikować. A takie działania tylko dowodzą, jak bardzo niektórzy się nas boją.