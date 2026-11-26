W ubiegłym tygodniu Władimir Putin, Donald Trump i Xi Jinping spotkali się w kompleksie Kylin Villa w Shenzhen. Podczas trójstronnego szczytu omówione były zwłaszcza kwestie wojny Rosji z Ukrainą i zredukowania liczby broni jądrowej.

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Donald Trump: Wierzę w szybkie osiągnięcie porozumienia między Rosją a Ukrainą

Prezydent USA ujawnił w czwartek kulisy dyskusji z przywódcami Rosji i Chin.

„Podczas moich rozmów w Chinach z prezydentem Rosji Władimirem Putinem poświęciłem dużo czasu na rozmowę o tym, że chciałbym, aby prezydent Putin wycofał wszelkie działania militarne wymierzone w terytoria w całej Europie, w nadziei, że uda się szybko doprowadzić do zawarcia porozumienia między Rosją a Ukrainą” – przekazał Trump we wpisie opublikowanym na portalu Truth Social.

Jak zaznaczył, szczerze wierzy w to, że rychłe osiągnięcie porozumienia pokojowego to „bardzo realna możliwość”.

Donald Trump do NATO: USA nigdy nie produkowały tak dużej ilości sprzętu wojskowego

Trump dodał, że w środę wieczorem spotkał się także w Mar-a-Lago z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem i omówił z nim wiele tematów, w tym przebieg rozmów z Putinem. Amerykański przywódca załączył wspólne oświadczenie, pod którym podpisali się Trump i Rutte.

„Spotkanie było bardzo ważne. Głównymi tematami rozmów były wojna między Rosją a Ukrainą oraz konflikt w Iranie. Ponadto omówiono wszystkie rekordowe osiągnięcia, jakie Stany Zjednoczone i NATO wspólnie wypracowały podczas szczytów w Hadze i Ankarze” – czytamy w oświadczeniu.

„Rozmawialiśmy również obszernie o znaczeniu unikania przez Rosję i Ukrainę wszelkich działań, które celowo lub nieumyślnie mogłyby doprowadzić do rozszerzenia wojny, a także o tym, jak ważne jest osiągnięcie pokojowego rozwiązania konfliktu tak szybko, jak to możliwe!” – dodali przywódcy.

Podczas spotkania omówili także kwestię wydatków na obronność oraz inwestycji w bazę przemysłową zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w całym NATO.

Trump przekazał, że poinformował NATO o „ogromnych postępach”, jakich dokonały amerykańskie firmy zbrojeniowe w budowie ponad 20 nowych obiektów produkcyjnych. Jak wymienił, działalność tych firm koncentruje się na produkcji systemów Patriot, THAAD, pocisków Tomahawk oraz wielu nowych rodzajów uzbrojenia zarówno ofensywnego, jak i defensywnego, które nie zostały jeszcze zaprezentowane opinii publicznej ani innym państwom.

„Nigdy wcześniej Stany Zjednoczone nie produkowały tak dużej ilości sprzętu wojskowego i amunicji jak obecnie. Nasze magazyny wkrótce będą pełne, a kiedy to nastąpi, nasi sojusznicy i partnerzy na całym świecie odniosą z tego ogromne korzyści” – podkreślił prezydent USA.