– My nie jesteśmy w stanie wojny, ale i o pokoju nie ma mowy. To stan między pokojem a wojną. Znajdujemy się gdzieś pośrodku, w „szarej strefie” – opisał gen. Jarmo Lindberg, były szef sztabu fińskiej armii, a obecnie deputowany parlamentu, jak NATO charakteryzuje swe stosunki z Rosją. Jednak nie z powodu wojny w Ukrainie, lecz konfliktu na Morzu Bałtyckim.

„Wall Street Journal” twierdzi, że jeszcze w październiku Pentagon wzywał europejskich sojuszników do złagodzenia wypowiedzi o Moskwie, by uniknąć groźby konfrontacji z powodu obwodu królewieckiego. Kreml publicznie ogłaszał, że boi się morskiej blokady i w obronie tego skrawka swej ziemi gotów jest użyć broni atomowej.