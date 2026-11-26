Największa choinka świata ma 750 metrów wysokości
Wspólna ceremonia odbędzie się w 800. rocznicę śmierci św. Franciszka z Asyżu, który był związany z włoskim miastem Gubbio. To właśnie tam, według opowieści z „Kwiatków św. Franciszka”, doszło do słynnego spotkania świętego z wilkiem. Z czasem stało się ono symbolem pojednania i pokoju.
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Obie uroczystości rozpoczną się w poniedziałek 7 grudnia o godz. 17:30. W Gubbio iluminację uruchomi Bebe Vio Grandis, dwukrotna mistrzyni paraolimpijska we florecie. Będzie to już 46. uroczystość zapalenia świateł na zboczu góry Ingino. Tradycyjnie odbędzie się na placu Quaranta Martiri. Transmisję z wydarzenia będzie można obejrzeć m.in. na oficjalnych mediach społecznościowych Komitetu Alberaioli.
Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, na placu św. Piotra rozbłyśnie z kolei 24-metrowa jodła z Parku Narodowego Pollino. W ceremonii wezmą udział dzieci leczone na oddziałach onkologicznych włoskich szpitali, a wykonane przez nich prace znajdą się wśród ozdób na drzewku.
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Według danych Komitetu Alberaioli świetlna choinka ma 750 m wysokości i 450 m szerokości u podstawy. Jest ponad pięć razy wyższa od bazyliki św. Piotra, która mierzy 133,30 m, licząc do szczytu kopuły. Kontur choinki wyznacza 300 świateł, a wewnątrz rozbłyska kolejnych 400 kolorowych lamp. Na samą gwiazdę o powierzchni 1000 m² przypada ich 250.
Iluminację przygotowano po raz pierwszy w 1981 r., a dziesięć lat później trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa. Dzisiaj przy jej montażu pracuje społecznie ponad 70 osób. Rozstawienie lamp i połączenie ich kablami o łącznej długości 7,5 km wymaga około 2000 godzin pracy, czyli ponad 83 pełne dni. Choinkę w Gubbio będzie można oglądać codziennie wieczorem do 10 stycznia 2027 r. Iluminacja sięga od średniowiecznych murów miasta po bazylikę św. Ubalda, jego patrona.
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