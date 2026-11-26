Wszystko wskazuje na to, że karp będzie droższy niż w ubiegłym roku.

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Ceny karpia 2026 w gospodarstwach rybackich. Od 22 do 35 zł za kilogram

Tegorocznym cenom karpia hodowlanego w gospodarstwach rybackich w całej Polsce przyjrzał się serwis dlahandlu.pl. Ceny te wahają się od 22 do 35 zł za kilogram.

Najniższą stawkę (22 zł/kg) oferuje Gospodarstwo Rybackie Jadowniki Rycerskie (woj. kujawsko-pomorskie) i Gospodarstwo w Borucicach (woj. opolskie) – 23 zł/kg. Najwięcej z przeanalizowanych przez serwis gospodarstw oferuje karpia w cenie 24-25 zł za kilogram.

Nieco wyższa jest stawka w Stawach Milickich (woj. dolnośląskie), jednym z największych ośrodków hodowli karpia w Polsce, gdzie za kilogram tej ryby zapłacimy 28 zł. Taka sama stawka obowiązuje w Gospodarstwie Rybackim Pietkowo (woj. podlaskie). Z kolei 30 zł/kg trzeba zapłacić za karpia w Gospodarstwie Rybackim Rembertów (woj. mazowieckie). Najwyższa stawka, bo aż 35 zł/kg, obowiązuje w Gospodarstwie Rybackim Wisławie (woj. zachodniopomorskie).

Ceny karpia w niektórych gospodarstwach rybackich wzrosły w porównaniu z ubiegłym rokiem, zauważa dlahandlu.pl. Przykładowo w Stawach Milickich w 2025 r cena za kilogram karpia wynosiła 25 zł. Obecna stawka 28 zł/kg oznacza podwyżkę o 3 zł, czyli 12 proc. Karp zdrożał również w Gospodarstwie Rybackim Stawy Przygodzice. Obecnie kosztuje tam 25 zł/kg, a w ubiegłym roku stawka wynosiła 22 zł/kg.

Okazuje się jednak, że nie wszędzie ceny karpia wzrosły. Przykładem jest Gospodarstwo Rybackie w Ruszowie, które utrzymuje stałą cenę od 2022 r. Za karpia o wadze 1,2-2 kg zapłacimy tam 30 zł/kg.

Ile kosztuje karp w sklepach?

Pierwsze oferty karpia pojawiają się już też w popularnych sieci handlowych, podaje dlahandlu.pl. Przykładowo w Lidlu za 100 g fileta z karpia ze skórą zapłacimy 6,99 zł (69,90 zł/kg). Ta sama cena obowiązuje w przypadku płata.

Nieco niższa stawka obowiązuje w sieci POLO Market. Tam 100 g płata karpia kosztuje 5,49 zł (54,90 zł/kg). Jeszcze tańszy płat karpia jest w sieci Aldi, gdzie za 100 g zapłacimy 5,39 zł (53,90 zł/kg).

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Ceny karpia na bazarze w Warszawie

Pierwsze karpie pojawiły się już także na bazarach i targowiskach. „Fakt” sprawdził, jak kształtują się ceny tej ryby na jednym ze stoisk na warszawskim Ursynowie.

Okazuje się, że klienci muszą przygotować się na podwyżkę od 4 do 6 zł na kilogram, czyli o ok. 10 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Obecnie ceny na targowisku wyglądają następująco: