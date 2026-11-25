Zegar uszkodzony został w wyniku pożaru gorzowskiej katedry, który miał miejsce 1 lipca 2017 r. Zniszczeniu uległa wtedy wieża świątyni. W grudniu 2020 r. zamontowane zostały nowe tarcze zegarowe, na których jednak do dzisiaj nie pojawiły się wskazówki. Nadal także nie działa mechanizm zegara.

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Zepsuty zegar na wieży katedry w Gorzowie Wielkopolskim. W tle nierzetelność dotychczasowego wykonawcy

Już wkrótce ma się to jednak zmienić. Władze Gorzowa Wielkopolskiego wesprą renowację zabytkowego zegara. Pod koniec października radni w czasie sesji Rady Miasta poparli pomysł prezydenta miasta Jacka Wójcickiego dotyczący przekazania na ten cel 500 tys. zł z budżetu miasta.

Wieloletnie opóźnienia w naprawie zegara wynikały jednak, jak się okazuje, nie tylko z przyczyn finansowych. Znaczenie miała kwestia nierzetelnie wykonanych tarcz – wskazał ks. Piotr Kamiński, diecezjalny konserwator zabytków, w niedawnej rozmowie na antenie Radia Plus Gorzów. – Też trzeba pamiętać o tym pierwszym etapie, gdzie tarcze zostały wykonane. Niestety zostało zrobione to nierzetelnie. Wojewódzki konserwator nie mógł podpisać odbioru wykonawstwa tych tarcz – powiedział ks. Kamiński cytowany przez serwis gorzowianin.com.

Zarzuty wobec wykonawcy były poważne i dotyczyły wielu usterek. – Okazało się, że są spękania, są ruchome cyfry, niedokładności w złoceniu liter. Pozostawienie tych tarcz w takim stanie, w jakim zostały one zamontowane, skutkuje przede wszystkim możliwością przenikania wody do struktury tych tarcz i po prostu grozi dalszą destrukcją. Ta praca nie została odebrana – wskazał Błażej Skaziński, kierownik delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp.

W efekcie kuria zakończyła współpracę z poprzednim wykonawcą i rozważa drogę prawną dotyczącą zapłaconej wcześniej zaliczki.

Zegar na gorzowskiej katedrze może zostać uruchomiony w lipcu 2027 r. na obchody 770-lecia miasta

Renowacją zabytkowego zegara zajmie się kolejny wykonawca. Będzie to firma REG ze Szczecina mająca wieloletnie doświadczenie w tego typu pracach. Jej przedstawiciel na antenie Radia Plus Gorzów zwrócił uwagę na wyjątkowość mechanizmu.

- Zegar na katedrze gorzowskiej jest to Mercedes wśród wszystkich mechanizmów zabytkowych. Typowy mechanizm wieżowy, zabytkowy, wahadłowy ma jeden, dwa, może trzy mechanizmy, czyli tak zwany mechanizm chodu, mechanizm bicia godzin, mechanizm bicia kwadransów. Ten mechanizm ma w sobie pięć mechanizmów i one wszystkie muszą ze sobą współpracować – zaznaczył Jerzy Jurkiewicz z firmy REG. Dodał, że w ramach renowacji specjaliści przeprowadzą szereg prac konserwatorskich, a ponadto wyposażą mechanizm w najnowocześniejszą elektronikę.

Prace rozpoczną się po dopełnieniu wszelkich formalności, w tym po podpisaniu ostatecznej umowy z wykonawcą i uzyskaniu wymaganej zgody. Kurii zależy, aby zegar został uruchomiony w lipcu 2027 r. na obchody 770-lecia miasta oraz 10. rocznicę pożaru. Jednak szczecińska firma ostrożnie podchodzi do podawania konkretnej daty zakończenia prac.